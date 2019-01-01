جيامباولو يوجه نصيحة لنجم ميلان الجديد

اللاعب الشاب جاء مقابل 35 مليون يورو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد مدرب ميلان ماركو جيامباولو بصفقة الفريق الجديدة في الهجوم رافائيل لياو وووجه له نصيحة خاصة بخصوص المستقبل.

وتعاقد ميلان الشهر الماضي مع لياو من صفوف ليل بعدما دفع للنادي الفرنسي مبلغاً في حدود 35 مليون يورو.

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وعلق جيامباولو للإعلام قائلاً حول لياو: "هو لاعب يلعب بالفطرة، الفطرة أمر جيد، ولكن في لحظات يجب أن تكون عادياً أفضل".

وأكمل: "رافائيل وصل لتوه ويجب علينا بعد فهم المركز الأفضل له في أرضية الميدان".

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وشارك لياو للمرة الأولى مع ميلان في الودية التي فاز بها على فيرونيكيلي البوسني بهدفين نظيفين مساء السبت.

ويفتتح ميلان موسمه في الخامس والعشرين من أغسطس عندما يواجه أودينينزي بالدوري الإيطالي.