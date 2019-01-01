ميلان يطارد هدف إنتر

ديربي ميلانو في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع هدف إنتر ومهاجم إينتراخت فرانكفورت أنتي ريبيتش.

وحاول ميلان التعاقد مع أنخيل كوريا من صفوف أتلتيكو مدريد، ولكن الصفقة تعثرت بسبب مطالب النادي الإسباني.

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وذكرت "توتوسبورت" أن ميلان حول اهتمامه نحو الكرواتي ريبيتش، والذي ارتبط اسمه بعرض من قبل إنتر.

وأشار التقرير أن ميلان توجه نحو ريبيتش بسبب مطالبة فرانكفورت بأربعين مليون يورو لبيعه، ما يجعل ثمنه أثل من كوريا.

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التقارير أوضحت أن أتلتيكو مدريد يطلب 55 مليون يورو لبيع كوريا، ما يراه ميلان مبالغاً فيه.

وضم ميلان هذا الصيف المهاجم ليو دياوراتي من صفوف ليل مقابل قرابة 35 مليون يورو لتعزيز الخط الأمامي.