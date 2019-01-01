جوهرة ليل يشعل صراعًا بين توتنهام وتشيلسي وليفربول

ليفربول وتوتنهام وتشيلسي يتنافسان على ضم أوزمين

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن موهبة ليل الفنرسي فيكتور أوزمين قد أشعل صراعًا بين كبار البريميرليج قبل سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد تشيلسي لدخول الميركاتو بعد رفع عقوبة المنع من التعاقدات، بينما يسعى كل من توتنهام وليفربول لتعزيز صفوفهم من أجل الاستمرار في المنافسة محليًا وأوروبيًا.

وحسب سكاي سبورتس فإن فيكتور أوزمين نجم نادي ليل الفرنسي يعد الهدف الرئيسي للأندية الثلاثة في سوق الانتقالات الشتوية التي ستبدأ بعد أقل من أسبوعين.

ويتمتع اللاعب بموهبة كبيرة جعلته حديثًا للجميع في فرنسا، وجعل الأندية الكبرى في أوروبا تستفسر عن إمكانية التعاقد معه في الفترة المقبلة.

بالنسبة لتشيلسي، يبدو أوليفييه جيرو قريبًا من الرحيل إلى صفوف إنتر، ما يجعل البلوز في حاجة إلى التعاقد مع مهاجم رفقة تامي أبراهام وباتشواي.

بينما يحاول ليفربول بناء قاعدة شباب بعد التعاقد مينامينو وكذلك توتنهام تحت إمرة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يحمل مشروعًا جديدًا للسبيرز.

بيكهام: من الرائع إقامة كأس العالم للأندية في قطر قبل 2022

يذكر أن أوزمين قد قاد ليل إلى تقديم أداء مميز في النصف الأول من الدوري الفرنسي، ما سيجعل النادي يطالب بمقابل مادي كبير من أجل السماح برحيله.