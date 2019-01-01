جوميس يدعم قائمة الهلال قبل مواجهة الأهلي

لتتنفس الجماهير الصعداء بعدما كان قريبًا من الغياب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أنضم اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس إلى قائمة نادي الهلال السعودي قبل مواجهة الأهلي غداً الاحد في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.

ويلتقي الهلال والأهلي مساء غد على ملعب جامعة الملك سعود "مُحيط الرعب" ملعب الزعيم الأهلي، على أن تكون مباراة الإياب في جدة منتصف أبريل.

ويأتي انضمام جوميس لقائمة الهلال، لتتنفس الجماهير الصعداء بعدما كان قريبًا من الغياب عن هذه المباراة بسبب الإصابة.

وكان جوميس قد غادر الرياض منذ أيام إلى فرنسا من أجل عقد بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان على نفسه.

الهلال يُعاني العديد من الغيابات، المتمثلة في كارلوس إدواردو و نواف العابد، عبدالله عطيف، سلمان الفرج.

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يُذكر أن قائمة الهلال في البطولة العربية لا تشهد تواجد الثلاثي الأجنبي الإيطالي جوفينكو والأسترالي ديجينك والعماني علي الحبسي.