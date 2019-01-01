جوميس يتطلع للرحيل عن الهلال نهاية الموسم

اللاعب كان قد أجتمع مع أحد مسؤولي نادي فناربخشة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن الأزمات داخل نادي الهلال السعودي لا ترغب في مغادرة النادي، فبعد الهزيمة القاسية أمام التعاون والخروج من الكأس وإقالة المدير الفني زوران ماميتش، فهناك نجم جديد يرغب في الرحيل عن النادي.

صحيفة Fotomaç التركية، أكدت بحسب مصادرها وجود رغبة لدى المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس في الرحيل عن صفوف الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وقالت التقارير أن اللاعب كان قد أجتمع مع أحد مسؤولي نادي فناربخشة من أجل بحث كيفية العودة إلى الفريق من جديد.

شاموسكا سيكون المدرب القادم لـ #الهلال خلفًا للمدرب الكرواتي زوران، حسبما أشارت الصحف.🗞️ pic.twitter.com/Q2vaDhUtrM — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 27, 2019

الصحيفة التركية أكدت أن جوميس ألتقى مع دامين كومولي المدير الرياضي لنادي التركي أثناء تواجده في اسطنبول، وأبدى رغبته الكبيرة في العودة لتركيا.

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وقد تُمثل هذه الأنباء صدمة لجماهير الزعيم، والتي تعول كثيراً على المهاجم الفرنسي صاحب الخبرات الطويلة.

يُذكر أن جوميس يتربع على قائمة هدافي الهلال خلال الموسم الحالي، حيث تمكن من تسجيل 19 هدف، يحتل بهم المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.