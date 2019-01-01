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كأس خادم الحرمين الشريفين

فيديو - جماهير الهلال تُهاجم زوران بسبب عدم المبالاة عقب هزيمة التعاون القاسية

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تضغط جماهير الهلال بكل قوة على الإدارة تحت قيادة الأمير محمد بن فيصل

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب كبيرة من قبل جماهير نادي الهلال السعودي عقب الهزيمة القاسية أمام نادي التعاون بخماسية نظيفة.

الهلال سقط على أرضه ووسط جماهير أمام التعاون بخمسة أهداف مقابل لا شيء في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتضغط جماهير الهلال بكل قوة على الإدارة تحت قيادة الأمير محمد بن فيصل من أجل إقالة المدير الفني زوران ماميتش.

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وعبرت جماهير الزعيم عن غضبها عقب تداول فيديو للمدير الفني وهو يلتقط الصور التذكارية مع أحد المشجعين عقب الخروج من الملعب، ويتبادل القبلات مع إحدى الفتيات.

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وشنت جماهير الأزرق هجومًا حادًا على المدير الفني، لآنه ويبدو غير غاضب من الهزيمة القاسية التي تعرض لها الهلال أمام التعاون بخماسية نظيفة.

وتداولت جماهير الهلال مقطع الفيديو، حيث أكدت أن زوران لا يعلم قيمة النادي الذي يتولى قيادته، موضحة أن التعاقد معه وإقالة البرتغالي خورخي جيسوس خطأ لا يغتفر من إدارة النادي الحالية.

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