جوميس : نعم تعاقدت مع الهلال من أجل المال ولكنه الأفضل في آسيا

نادي جلطة سراي واجه صعوبات مالية في الموسم الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضح المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال الحالي حقيقة قبوله عرض الزعيم الصيف الماضي بسبب القيمة المالية.

صحيفة ” لو باريزيان ” الفرنسية نقلت تصريحات جوميس التي أشار فيها إلى أنه لا يُمكن تجاهل العرض المادي القوي الذي حصل عليه من إدارة الهلال بالتزامن مع الأزمة المادية في ناديه التركي حينها.

وأضاف جوميس أن نادي جلطة سراي واجه صعوبات مالية في الموسم الماضي مما جعله يُقرر الرحيل إلى الدوري السعودي، كما أن الهلال النادي الأفضل في آسيا.

جوميز: انتقلت لـ #الهلال من أجل المال، بسبب الأزمة المالية الكبيرة في جالطة سراي ذاك التوقيت، لكنني سعيد للغاية بالتواجد في أحد أكبر الأندية الآسيوية.🗣️ pic.twitter.com/1fVAMoWOmH — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 14, 2019

جوميس يتربع على قائمة هدافي الهلال خلال الموسم الحالي برصيد 19 هدف في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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واعترف اللاعب أن الأموال هي أحد الأسباب التي دفعته للانضمام لصفوف الهلال، بالإضافة إلى بطولات النادي وقدراته التي تمكنه من تحقيق العديد من الألقاب.