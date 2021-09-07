"جولة ميسي" طريقة باريس لاستغلال صفقاته الجديدة

باريس سان جيرمان يحاول استغلال التوقيع مع ميسي بكل الطرق الممكنة.

بعد أن قام باريس سان جيرمان الفرنسي بأفضل سوق انتقالات في تاريخه، والذي بلغ ذروته بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، يرغب نادي العاصمة الفرنسية بتعظيم علامته التجارية بكل صورة ممكنة.

باريس سان جيرمان تعاقد مع خمس صفقات من العيار الثقيل، بدأت بالهولندي جورجينيو فينالدوم، ثم المغربي أشرف حكيمي، والإسباني سيرخيو راموس، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، وكان ضم ميسي كحبة الكرز فوق الكعكة.

المثير أن باريس سان جيرمان لم يدفع سوى 60 مليون يورو فقط مقابل تلك الصفقات، وذلك إلى إنتر الإيطالي نظير الحصول على خدمات حكيمي، فيما كان اللاعبون الأربعة الآخرين تعاقدات مجانية.

باريس سان جيرمان يرغب في استغلال صفقاته الجديدة للترويج له، والذهاب في جولة شتوية لإظهار إمكانيات الفريق للعالم.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يرغب جهاز قطر للاستثمار المالك لنادي باريس سان جيرمان في استغلال الفريق من أجل زيادة شعبية النادي حول العالم.

ورغم أن الدولة التي سيجري فيها باريس سان جيرمان جولته الشتوية المرتقبة غير معروفة حتى الآن، إلا أن كل شيء يشير إلى أن الجولة ستكون في قطر.

وتنظم قطر بطولة كأس العالم 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام المقبل، ويرغب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تعزيز صورة الدولة، التي أصبحت مؤخرًا مركزًا للأعمال وكرة القدم من خلال علامة النادي الفرنسي التجارية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها باريس سان جيرمان بجولة خارج فرنسا منذ آخر جولة له في صيف 2019، وهو العام الذي توجه فيه إلى الصين.

الفرصة ستكون مواتية أمام باريس سان جيرمان لاستغلال ميسي، الذي سيصل إلى مونديال قطر كنجم كبير، وأحد أهم لاعبي نادي العاصمة الفرنسية.

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