سوموديكا يكشف عن موعد رحيله عن قيادة الشباب السعودي

المواسم الأربعة الماضية للشباب لم تكن جيدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا عن موعد رحيله عن قيادة الشباب السعودي الذي يتربع على رأس جهازه الفني حاليًا.

سوموديكا قال في تصريحاته لقناة العربية أن عقده مع الليث يمتد إلى سنة أخرى، وسأنتظر للاحتفال بالتأهل إلى الآسيوية في 16 مايو المقبل.

وأضاف المدرب الروماني إنه إذ تراجع الشباب إلى المركز الخامس سأقدم استقالتي، علما بأن لدي خيارات عديد وهذا أمر طبيعي، وأحترم الشباب كثيراً.

وبالحديث عن علاقته برئيس النادي خالد البلطان، أشاد بجهوده، كاشفًا أنه سيقدم استقالته من تدريب الفريق اذ ما حل خامسًا في جدول الترتيب مع ختام مسابقة الدوري.

تقارير صحفية إسبانية: كأس السوبر الإسباني سيقام في المملكة العربية السعودية لمدة 6 سنوات قادمة 🏆 pic.twitter.com/k6MUzAEcQ0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 23, 2019

وأنهى سوموديكا تصريحاته مشيراً إلى أن المواسم الأربعة الماضية للشباب لم تكن جيدة، وشعرت خلال تقديم الفريق في جدة قبل بداية الموسم.، وبعد حديثي مع المدربين الآخرين شعرت بأنهم لا يحترمون فريقنا مثل أندية المقدمة.

يُذكر أن نادي الشباب يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 53 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر النصر.