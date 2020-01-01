جوزيف دي سوزا يمدح ميلويفيتش وينتقد بقسوة جروس وبرانكو

حديث مهم من جانب لاعب وسط الأهلي

أشاد جوزيف دي سوزا لاعب وسط الأهلي السعودي كثيرًا بالمدرب الجديد فلادان ميلويفيتش مبديًا أمله في أن يحصل على الفرصة الكاملة ليعمل مع الفريق وكذلك على الدعم الجماهيري ومنحه كامل الوقت اللازم لنقل أفكاره للاعبين.

ميلويفيتش هو المدرب الخامس للأهلي هذا الموسم، إذ سبقه الأجنبيان برانكو إيفانكوفيتش وكريستيان جروس والسعوديان صالح المحمدي ومازن بهكلي.

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الأهلي نجح في تحقيق الفوز في أول مباراة له مع المدرب الصربي، وجاء على حساب الفيحاء بهدف دون رد ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة التعاون مساء اليوم الأربعاء في البريدة.

اللاعب البرازيلي أوضح خلال تصريحاته لبرنامج الدوري مع وليد أن مشاكل الأهلي سببها الرئيسي كثرة تغيير المدربين والرؤساء، موضحًا أنه يتواجد مع الفريق منذ موسم ونصف وقد عمل مع الكثير من المدربين والرؤساء واصفًا ذلك بأنه أمر لا يصدق.

وقد قارن بين المدربين قائلًا "علي قول الحقيقة، بدأنا بالعمل الحقيقي الآن، المدرب وصل للتو ولم يكن لديه الوقت الكافي، فزنا على الفيحاء لأن فلادان ليس مجرد مدرب بل عمل معنا على الجانب النفسي وزاد من وقت التدريبات، وهو ما ساهم في تحسن الأداء".

"نحن بحاجة للوقت لنفهم طريقة لعب المدرب جيدًا وبعدها سنحقق الفوز دومًا، نطلب من الجماهير الدعم والصبر علينا نحن اللاعبين، مشكلتنا كانت في تغيير الكثير من المدربين، علينا إحضار مدرب جيد ومنحه كامل الثقة".

"ألأمر لم يتوقف عند تغيير المدربين، أنا هنا منذ موسم ونصف وقد تغير علي 4 رؤساء للأهلي، ما هذا وكيف يمكن أن يحدث هذا؟ هذا ليس جيدًا للفريق".

اضاف مقارنًا بين برانكو وجروس وميلويفيتش "الأمر لا يتعلق بكون المدرب شابًا أو عجوزًا، نحتاج إلى مدرب يعمل بجهد ونحن علينا تنفيذ التعليمات، بعض المدربين يخشون طلب المهام من بعض اللاعبين، فلادان أوضح لنا منذ اليوم الأول أن من لا يجري ويبذل الجهد لن يكون له مكان في الأهلي".

"الموسم الماضي كنت في قمة مستواي خلال الـ6 أشهر الأولى لي مع الفريق بسبب العمل مع المدرب جويدي، لكنه رحل بعدها وأتى مدربون كبار في السن لا يعملون كثيرًا، لا يعملون على التكتيك. كنا نذهب للمباريات ولا نعرف ما الذي سنفعله هناك، وبعدها تقول الجماهير أن مستوانا منخفض، وللأسف لا أحد يعلم ما الذي يحدث. أتمنى مع المدرب الجديد الذي غير الكثير بالفعل خلال أسبوع واحد أن نتحسن ونتطور أكثر".

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر في الوصافة و13 نقطة عن الهلال في الصدارة.