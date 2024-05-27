روبن نيفيش يحكي تجربته مع الهلال.. "وافقت على العرض بعد يومين و95% من اللاعبين يتمنى الانتقال للسعودية"

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أشاد البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، بتجربة الاحتراف في دوري روشن السعودي، والحياة في المملكة بشكل عام، مؤكدًا أنه لم يستغرق وقتًا في قبول العرض الهلالي، حيث وافق على العرض بعد يومين أو ثلاثة فقط.

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وقال نيفيش، عبر برنامج "كورة"، أنه أعجب بمميزات العقد التي تجعله يمارس ما يحبه، وهو كرة القدم، مضيفًا "أخبروني عن المشروع ورؤية الدوري السعودي ليصبح من أفضل الدوريات في العالم، فضلًا عن الأسماء التي قالوا إنها ستتواجد هنا".

وأضاف نيفيش "بالتأكيد وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، شجعني وغيري على المجيء، إذا شاهدنا رونالدو بكل بطولاته وإنجازاته يأتي، فذلك لأنه يعرف بأنه مشروع مميز، وهو يختار المشروع ليس على مستوى كرة القدم فقط، ولكن بشأن ظروف الحياة بشكل عام، أعتقد أن الدوري السعودي أصبح من أقوى 5 دوريات في العالم، وخلال عامين سيكون ثاني أقوى دوري بالعالم، وسط العمل الذي أراه، وكمية البلدان التي تنقل كرة القدم السعودية".

وتابع "اليوم أصبح 95% من لاعبي العالم، يتمنون القدوم إلى الدوري السعودي، وهذا من حديثي مع العديد من اللاعبين، من دوريات مختلفة حول العالم، يتمنون الانتقال إلى هنا، المنافسة على اللقب في السعودية، مثل الدوري الإسباني والبرتغالي والإنجليزي، بأن يكون التنافس بين أربعة فرق كبرى، ونقاتل كثيرًا من أجل اللقب".

وتحدث نيفيش عن مباراته الأصعب مع الهلال هذا الموسم، قائلًا "كانت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا (أمام العين الإماراتي)، لم يكن الأمر طبيعيًا، وتم احتساب 3 ركلات جزاء ضدك، كان الأمر صعبًا لأني أعلم أننا كنا قادرين على الفوز والتأهل للنهائي، ولم نكن نعاني جسديًا أبدًا هذا الموسم، وكنا نتفوق بدنيًا على كافة المنافسين".

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وتطرق نيفيش للحديث عن المدير الفني للهلال، جورج جيسوس، قائلًا "هو المدرب الأصعب في مسيرتي حتى الآن، ومن أفضل المدربين في العالم، ولديه شخصية خارج الملعب، وأخرى داخل الملعب، وأنا أحب الشخصيتين".

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