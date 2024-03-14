"ارتكبت خطأ" .. تصريح مُثير للجدل من جوردان هندرسون عن تجربته في السعودية!

لاعب وسط أياكس يكشف عن الخطأ الذي وقع فيه

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خرج النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط أياكس الهولندي، بتصريح مثير للجدل بشأن تجربته مع نادي الاتفاق في دوري روشن السعودي!

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وكان قد انتقل إلى نادي الاتفاق في صيف 2023، ليرحل عن صفوفه سريعًا بعد 6 أشهر فقط، لينتقل إلى أياكس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وصرح هندرسون خلال تصريحات لشبكة "Parool" الهولندية: "ارتكبت خطا بالانتقال إلى السعودية، ولكنني أشعر الآن بالسعادة بالتواجد في مشروع أياكس".

وأضاف: "قد يكون هناك بعض الآراء الحادة، وهذا أمر جيد، وأنا معتاد على هذا الأمر، لأن الناس لا يعرفون القصة بأكملها، أنا فقط من يعرف كل شيء".

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لاعب الوسط الإنجليزي واصل: "خلال 5 أشهر قضيتها في السعودية، تعلمت الكثير من الأمور عن نفسي، كرة القدم شيء يسري في دمي، والمنافسة في دوري روشن السعودي تتطور وستصبح أقوى، ولكن هذا لا يُناسبني حاليًا".

واختتم هندرسون تصريحاته قائلًا: "عندما تقوم الجماهير بإطلاق الصافرات في وجهي، فهذا يمنحني حافزًا إضافيا لإثبات خطأ النقاد".

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