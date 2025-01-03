برسالة واتس آب مشفرة .. لابورتا يورّط الاتحاد الإسباني مع الرابطة بعد رفض تسجيل أولمو

الأمور تزداد تعقيدًا في قضية داني أولمو وبرشلونة..

وجه جوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، رسالة مشفرة على حالته عبر تطبيق "واتس آب"، تتضمن أطروحة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي دافع عنها رئيس النادي، من أجل تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وذكرت تقارير بأن برشلونة يواصل البحث عن طريقة لحل أزمة عدم تسجيل اللاعبين، بالوصول إلى قاعدة 1:1 وحل المشكلة المالية، من خلال بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب الفريق، حيث حصلت الإدارة على مبلغ 28 مليون يورو كجزء من تلك الصفقة، فيما أجمع الاتحاد الإسباني والرابطة على موقفهما بأن 31 ديسمبر كان الموعد النهائي لتسجيل عقد أولمو.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن رسالة لابورتا، التي قال فيها "بعد الاستماع إلى حجج نادي برشلونة، يتفق الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع نفس الرأي بأن المادة 130.2 من لوائح الاتحاد، لا تنطبق على قضية داني أولمو وباو فيكتور؛ حيث أن خسارة اللاعبين لم تحدث بإرادة النادي (وهو ما تنص عليه المادة المذكورة)، ولكن بسبب عوامل خارجة عن إرادة اللاعب ومخالفة لها، ومن الثابت أن النادي واللاعبين يريدون الاستمرار في تشكيل الفريق طوال الموسم، إن هذا التفسير يتوافق مع الغرض الواضح من تلك المادة، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار تشكيل الفرق. التفسير أن برشلونة والاتحاد الإسباني يتقاسمان نفس الأطروحة، رغم أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوثه، أو أن أولمو وباو فيكتور سيتم تسجيلهما".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثارت تلك الرسالة التي نشرت الوثيقة بالخطأ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الاتحاد الإسباني أبلغ - مسبقًا - بأن القرار في يد الرابطة، فيما لا يزال برشلونة في انتظار رد من الطرفين، لتحديد ما إذا كان بإمكانه تسجيل أولمو، أو الاستئناف لدى المحكمة.

جدير بالذكر أن صحفي شبكة "كادينا سير" الإسبانية، نيل سولا، المقرب من نادي جيرونا، أكد أن إريك جارسيا، نجم دفاع برشلونة، قد يترك الفريق ويغادر فورًا إلى جيرونا مقابل 10 ملايين يورو، مضيفًا أن تلك الخطوة ضرورية من أجل تسجيل داني أولمو.