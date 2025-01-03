“انتهى وقت برشلونة”.. الاتحاد الإسباني يسرب مصير داني أولمو!

خياران أمام برشلونة لتسجيل عقد أولمو...

حسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مصير قضية تسجيل داني أولمو، لاعب برشلونة، في ظل فشل الفريق الكتالوني، في الوصول لقاعدة 1:1 وعدم التزام الفريق بضوابط اللعب المالي النظيف فيما يتعلق برواتب اللاعبين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع رابطة الدوري الإسباني، موقفهما كان واضحًا بأن يوم 31 ديسمبر، كان الموعد النهائي لتمديد تسجيل عقد داني أولمو.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة، يرفض الاستسلام وسيستمر في البحث عن طريقة يتمكن بها من تسجيل عقد الثنائي أولمو، وزميله باو فيكتور، خلال الفترة المقبلة.

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ووفقًا للتقرير الإسباني، فإن برشلونة لا يزال أمامه خياران لتسجيل اللاعبين، الأول اللجوء للمجلس الرياضي الأعلى، لاتخذا قرار في هذا الشأن، والحل الثاني هو الاستئناف على قرارات الاتحاد والرابطة، لدى المحاكم العادية.

وكانت إدارة برشلونة، قد حاولت حل جزء من الأزمة المالية والعودة إلى قاعدة 1:1، عن طريق بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب الفريق، وبالفعل حصلت إدارة البلوجرانا، اليوم الجمعة على 28 مليون يورو، كجزء من تلك الصفقة.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنه بالرغم من تعديل الوضع المالي لبرشلونة، إلا أنه لن يتمكن من تسجيل الثنائي أولمو وفيكتور، حيث تم إلغاء تسجيلهما من قبل رابطة الليجا في الأول من يناير.