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دوري أبطال أوروبا

جواز سفر سانشو يؤخر رحلة دورتموند لمواجهة توتنهام

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Getty Images
أزمة لثنائي دورتموند تضاف للعديد من المشاكل التي يعاني منها الفريق الألماني قبل المباراة الهامة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تسبب جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الشاب، في أزمة كبيرة لفريقه خلال توجهه لانجلترا مساء اليوم الثلاثاء.

دورتموند سافر الليلة استعداداً لمواجهة توتنهام على ملعب ويمبلي، في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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رحلة الفريق الألماني وصلت متأخرة للعاصمة الإنجليزية لندن، بسبب نسيان سانشو لجواز سفره قبل الطيران.

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صاحب الـ18 عاماً عاد مرة أخرى لمنزله مسرعاً رفقة عبد ديالو مدافع الفريق الذي نسى جواز سفره هو الآخر.

وهو ما تسبب في تأخير الرحلة المحفوفة بالصعوبات للمدرب لوسيان فافر وفريقه إلى لندن.

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ويأتي ذلك لغياب العديد من العناصر الهامة عن المباراة، أبرزها ماركو رويس، جوليان فايجل، باكو ألكاسير ولوكاس بيتشيك.

ومن المتوقع أن يبدأ سانشو كأساسي بمواجهة سبيرز بسبب الإصابات التي تلاحق الفريق، والمستوى المميز له هذا الموسم بتسجيل 8 أهداف وصناعة 11 بجميع البطولات.

 

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