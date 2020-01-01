جوارديولا يُعلن إقامة ممر شرفي لليفربول

لقطة تحترم من النادي السماوي..

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه سيقيم ممرًا شرفيًا لليفربول في المباراة المرتقبة بينهما يوم الخميس المقبل لحساب الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الممر الشرفي هو تقليد تقوم به الأندية كنوع من أنواع التكريم والاحترام للخصوم الذين حققوا بطولات لتوهم، والخطوة تأتي منطقية من النادي السماوي تقديرًا لحسم الريدز لقب البريميرليج لهذا الموسم.

سيتي أهدى ليفربول الدوري بعد الهزيمة من تشيلسي يوم الخميس بهدفين لهدف، ليدخل درع البريميرليج لخزائن نادي الميرسيسايد بعد 30 سنة من الغياب.

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جوارديولا ورغم المنافسة الشرسة مع ليفربول في آخر سنتين لكنه واصل لفتاته المميزة وأعلن أن السيتزنس سيقفون احتفالًا واحتفائًا بكتيبة يورجن كلوب في مواجهتمها المقبلة.

الفيلسوف في تصريحات صحفية قال "سنقوم بمرر شرفي بالطبع".

كما أضاف "سُنحيي ليفربول عندما يأتون إلى ملعبنا بطريقة لا يمكن تصديقها، سنفعل ذلك لأنهم يستحقونه".

وتطرق المدرب الإسباني للحديث حول مستقبله، وأكد أنه مستمر مع السيتي حتى نهاية عقده بحلول صيف 2021، رافضًا تأكيد إمكانية تمديد إقامته في إنجلترا لأبعد من ذلك.

جوارديولا قال "أنا جائع بشكل لا يصدق لما تبقى من هذا الموسم والموسم التالي أيضًا، بعدها سنرى ما سيحدث".

وأتم "أنا مرتاح بشكل لا يصدق لوجودي في هذا النادي، لا أريد أن أفكر كثيرًا في الأمور البعيدة".

الجدير بالذكر أن جوارديولا قد قاد سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمين متتاليين مع تحقيق لكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كارباو، ويظل دوري أبطال أوروبا هو الإنجاز الوحيد الذي ينقصه مع النادي السماوي.