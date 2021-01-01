جوارديولا يُعلن إصابات كورونا بالجملة في مانشستر سيتي قبل قمة تشيلسي!

الأمور ليست على ما يرام..

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه سيُعاني من خمسة غيابات على الأقل بسبب فيروس كورونا أمام تشيلسي في مباراة يوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أجلت مباراة السيتي الماضية أمام إيفرتون إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي كورونا بين لاعبي الفريق السماوي، ولكن رغم ذلك سيتم لعب مباراة تشيلسي بصورة طبيعية.

المؤكد إصابتهم بكورونا هما الثنائي كايل ووكر ورحيم ستيرلينج، يُضاف إليهما ثلاثة أسماء أخرى لم يتم الإعلان عنها، مع وجود اثنين من الموظفين داخل النادي يُعانيان من الوباء أيضًا.

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جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة البلوز قال "خمسة لاعبين خرجوا إلى الآن، لقد تم عزلهم لمدة عشرة أيام، وتم إنهاء عزل بعض الحالات الأولى، 4 أشخاص ولاعبيّن آخرين".

كما أضاف "أعتقد أن رابطة الدوري الإنجليزي لن تسمح لنا بالإعلان عن أسماء المصابين، ولكنك سترى من لن يسافر معنا إلى لندن ويمكنك أن تعرف من سيغيب".

"كان لدينا عدد كافٍ من اللاعبين لخوض مباراة إيفرتون، لكن يوم المباراة كان هناك المزيد من الحالات والفيروس كان متوغلًا لدينا، لذلك أبلغنا الرابطة وتأجلت المباراة."

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"كانت مخاطرة كبيرة، لا يتعلق الأمر بمانشستر سيتي، بل بما يحدث في العالم كله، يموت الناس كثيرًا، وتوفيّ أكثر من 900 شخص في آخر يومين، لا تزال المشكلة قائمة."

وتابع "تحدثت مع كارلو أنشيلوتي شخصيًا وقتها، أخبرته أننا نستطيع اللعب ولكن إذا سافرنا بالإصابات التي لدينا فهناك خطر كبير على لاعبي إيفرتون".

"كُنّا نحب أن نلعب ضد إيفرتون، سنذهب إلى جوديسون بارك وهم بكل نجومهم وسنهزمهم جميعًا."

وأتم "أنا آسف لأن أهم شيء هو رفاهية الناس، الأمر ليس مزحة، الكل متورط حاليًا وعليك أن تكون حذرًا. قلنا للجميع أن يبقوا في منازلهم ولا يتصل بالأشخاص الآخرين".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يدخل مباراة تشيلسي وهو يحتل المركز الثامن برصيد 26 نقطة، فيما تحتل كتيبة فرانك لامبارد المركز السادس بنفس الرصيد مع تفوقها بفارق الأهداف.