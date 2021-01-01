لامبارد يعلن موقف زياش من مواجهة مانشستر سيتي

ريس جيمس لن يشارك

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، عن موقف صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، من مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

زياش غاب عن البلوز طوال الأسابيع الماضية بسبب معاناته من إصابة في الركبة، ليعود مؤخرًا للتدريبات الجماعية للفريق.

لامبارد تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيتي، المقرر إقامتها، بعد غد، الأحد، ليكشف عن مصير زياش وبعض الجوانب الأخرى.

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وقال المدرب الإنجليزي عن النجم المغربي:"تدرب معنا في آخر 3 أيام، لذلك قد يظهر، أما ريس جيمس فلن يلعب لمعاناته من مشكلة بسيطة في أوتار الركبة".

وأما عن اللعب أمام سيتي:"مباراة هامة جدًا لنا، هم خصم جيد جداً سيدخل المباراة من أجل الفوز، وسيكون من المهم هزيمتهم كأحد المنافسين".

وأضاف:"أثق في قدرة فريقي لأنني أعلم قدرتنا على هزيمة أي فريق في ستامفورد بريدج، هم يعتمدون على الاستحواذ وأعلم أنه يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للفوز".

مشاركة جيرو:"أعتقد أننا قمنا بإدارة عبء أعياد الميلاد بطريقة جيدة، لدي مجموعة كبيرة من اللاعبين يجب استخدامهم بشكل صحيح".

خطط فترة الانتقالات الشتوية:"لست متأكدًا بعد، لدي بعض الأفكار وسنرى ما يمكن تغييره، سنرى ما إذا كنا بحاجة لتقوية الفريق".

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رأيه في توقف الدوري بسبب فيروس كورونا:"الأمان يأتي قبل أي شيء، نحن نحاول الاستمتاع بكرة القدم في محاولة للحفاظ على معنويات الأمة، ولكن السلامة مهمة جدًا".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي بـ26 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتي بنفس الرصيد، بينما يأتي ليفربول في الصدارة بـ33 نقطة.