جوارديولا يُثني على أجويرو ويتحدث عن ساني ولابورت

دي بروين جاهز..

طمأن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، جمهور فريقه على إصابات نجومه، وأكد على جاهزية كيفن دي بروين لمباراة أستون فيلا يوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دي بروين أُصيب خلال مباراة السيتي الأخيرة مع مانشستر يونايتد في كأس كاراباو، والتي انتصر فيها السيتيزنز بثلاثية لهدف، وخرج الدولي البلجيكي بعد تدخل عنيف في نهاية المباراة.

جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا أكد على جاهزية دي بروين، في الوقت الذي قال فيه أن إيميرك لابورت ليس جاهزًا بعد للمشاركة في المباريات.

كما أثنى المدرب الإسباني على سيرجيو أجويرو، حيث قال "لقد أحرز العديد والعديد من الأهداف وفي طريقه لتحقيق إنجاز مميز، إنه يستحق ذلك. جميع اللاعبين يرغبون في لعب كل مباراة، سيرجيو ليس استثناءً، أريده أن يلعب أيضًا.".

أما عن لابورت، فأوضح حالته بقوله "إنه يتدرب كل يوم ولا يشعر بالألم ولكنني لا أعرف متى سيكون جاهزًا للعب بضع الدقائق فأنا لست الطبيب، ما أراه أنه يتحرك جيدًا على أرض الملعب.".

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"أريد أن يعود جميع اللاعبين، فأريد أن أرى ليوري ساني يركض بصورته المذهلة، بالتأكيد إنه مهم بالنسبة لنا، ولكن علينا أن نحترم الإصابة وعندما يكون كلاهما جاهزًا، سوف نشركهما في المباريات."

أما عن مستقبل ساني والذي ارتبط بالانضمام إلى بايرن ميونخ، عقّب جوارديولا بقوله "إنه سؤال تسأله إلى ليوري ووكيله أو النادي، لست مشاركًا في هذا الأمر، المهم بالنسبة لي أن يتعافى جيدًا، هو يعرف كيف نفكر فيه، والأمر يتعلق به فقط.".

وأتم متحدثًا عن أستون فيلا والمباراة "عليك أن تلعب أمام جميع الفرق في المقدمة أو المؤخرة، لديهم ملعب رائع وقد غيروا من طريقتهم في المباريات الماضية، باتوا يعتمدون على خمسة في الدفاع، سنحاول الحفاظ على الشكل الذي ظهرنا به مؤخرًا.".

"الضغط دائمًا ما يكون هو نفسه، نحاول أن نلعب جيدًا حتى ولو كان الفارق 14 نقطة مع المتصدر ونقطة أو اثنين مع ليستر."