حميديتش: بايرن ميونخ لن يضم ساني الآن وهذا موقف نوبل

متعجب نسبيًا من موقف المدرب فليك أيضًا..

يؤمن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن فريقه لن يكون بمقدوره التعاقد مع ليوري ساني، لاعب مانشستر سيتي، إبان فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تصريحات حميديتش تأتي على خلفية تصريحات هانزي فليك، مدرب العملاق البافاري، الأخيرة والتي طالب فيها إدارة ناديه بضرورة الدعم بلاعبين على الأقل خلال هذا الشهر.

بدوره، عقّب حميديتش على هذا الأمر بقوله "لقد فوجئت بما قاله هانزي إلى الإعلام بشأن تخطيطنا إلى سوق الانتقالات. الأمر ليس بهذا السهولة عندما يتعلق بالشتاء.".

كما أضاف "إننا ندرس الخيارات التي يصعب علينا أن نضمها في يناير، من الصعب تقوية فريقنا الآن، لا يتم السماح لأفضل اللاعبين بالرحيل عن أنديتهم في يناير.".

وتابع "يمكنني أن أتفهم ما قاله فليك، إنه يشعر الآن بالضغوطات الموجودة على عاتقه بأن تكون مدربًا لبايرن ميونخ.". في الوقت نفسه فقد وصف التعاقد مع ساني بأنه ليس ممكنًا حاليًا وليس موضوعًا للنقاش.

بايرن يُجابه في هذه الفترة إصابات جديدة آخرها سيرجي جنابري، لينضم إلى روبيرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان ونيكلاس زوله ولوكاس هيرنانديز وغيرهم في مستشفى الفريق الألماني.

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وتطرق برازو للحديث حول ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه الذي سينضم إلى الأليانز آرينا، وشدد على أنه لن تتم إعارته وسيصبح الخيار الثاني في مركزه خلف الأسطورة مانويل نوير.

حميديتش قال "هل استبعد إعارة نوبل؟ نعم، صفقة نوبل استراتيجية بالنسبة لنا وقد حققنا من خلالها فوزًا كبيرًا. لا توجد مشكلات على الإطلاق، طموح سواء نوير أو نوبل طبيعي للغاية.".

يذكر أن مانويل نوير قد أعلن أنه لا يمانع وصول نوبل إلى بايرن واعتبر أن لديه الطموح للمشاركة في كل مباراة أيًا كان بديله أو خصمه، كما كشفت الصحف أن انضمام قائد شالكه لن يؤثر على خطط نوير في تجديد عقده مع البافاري.