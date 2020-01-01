جوارديولا وتشافي وإنييستا يمدحون ديفيد سيلفا

أسطورة برشلونة تشافي يمدح نجم مانشستر سيتي ديفيد سيلفا

قال أسطورة نادي برشلونة والمدير الفني لنادي السد القطري حاليًا إن متوسط ميدان مانشستر سيتي ديفيد سيلفا أحد أبرز الموهوبين في كرة القدم الإسبانية.

وكان سيلفا قد حظي بالعديد من الإشادات أخيرًا في الفترة الأخيرة بعدما ظل تألقه حبيس الأضواء على المستوى الفردي والإعلامي.

وحول ذلك، ومن خلال الفيلم الوثائقي Made in Gran Canaria ظهر العديد من النجوم للإشادة بصانع الألعاب الإسباني. الذي يستعرض قصة حياة ديفيد سيلفا

وقال عنه تشافي هيرنانديز إنه أحد أبرز الموهوبين في تاريخ كرة القدم في إسبانيا ةعلى مستوى أوروبا، مؤكدًا أنه يمتلك لمسة خاصة وفريدة"

بينما قال إنييستا: "سيلفا مميز ولديه العديد من الأشياء التي تجعله لا يشبه البقية، لقد اعتبرته دائمًا أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم على الإطلاق"

أما عن بيب جوارديولا فقال: "عندما كنت في برشلونة كنت أحلم بالتعاقد مع ديفيد سيلفا، ولحسن الحظ أنني دربته حين ذهبت إلى مانشستر سيتي"

ساني يعود لتدريبات سيتي قبل ديربي مانشستر

يذكر أن ديفيد سيلفا قد توج بـ 13 بطولة خلال العقد الماضي مع منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي ليصبح أحد أبرز اللاعبين الأجانب في تاريخ البريميرليج.