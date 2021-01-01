جوارديولا: هذه هي كرة القدم.. تكون أفضل فتخسر!

كنا أفضل بكثير ولكن لا يهم..

يؤمن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام مانشستر يونايتد قياسًا بالأداء الذي قدمه، إلا أنه هنأ كتيبة أولي جونار سولشاير وأكد على أهمية الانتصار في قادم المباريات.

وكان مانشستر يونايتد قد أوقف سلسلة الانتصارات المتتالية لكتيبة الفيلسوف الإسباني عند 21 انتصار، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين بملعب الاتحاد.

وبالنسبة لجوارديولا فإن مانشستر سيتي قدم مباراة جيدة للغاية لكنه افتقر للحظ، على عكس مباراة وست هام الماضية التي كان فيها الأداء ليس جيدًا ورغم ذلك حقق فريقه الانتصار.

جوارديولا بعد المباراة قال للصحافة "في البداية أُهنئ مانشستر يونايتد، لقد كانت مباراة رائعة، يقوم يونايتد بضغط شديد بشكل لا يصدق وهم سريعون للغاية على الهجمات المرتدة".

كما أضاف "سنتصدر الأخبار لأننا خسرنا، لكن في الواقع نحن فزنا في 21 مباراة متتالية، ولا يزال أمامنا 30 نقطة أخرى لنحققها وعلينا أن نبدأ بالفوز مرة أخرى".

وواصل "هذه هي كرة القدم، يحدث ذلك في بعض الأحيان، لعبنا بشكل أفضل بكثير من المباراة التي فزنا بها ضد وست هام".

"أمام وست هام لعبنا بشكل أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم ولم نستحق الفوز وربما اليوم لم نستحق الخسارة، لم نكن جيدين أمام المرمى، لم يكن مهاجمونا رائعون اليوم ولكن هذه هي كرة القدم."

وأتم "وصلنا الآن إلى الجزء المهم من الموسم، آخر 10 مباريات مهمة وسنبدأ من يوم الأربعاء المقبل، سنحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات لنكون الأبطال".

الجدير بالذكر أن هزيمة مانشستر سيتي جمدت رصيده عند النقطة 65 في صدارة ترتيب البريميرليج وبفارق 11 نقطة عن أقرب الملاحقين مانشستر يونايتد.