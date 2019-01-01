جوارديولا: نبحث عن لاعب وسط ولا ننظر لجدول البريميرليج

مواجهة هامة في انتظار المدرب الإسباني وفريقه ضد هيديرسفيلد في صراع المنافسة على لقب الدوري

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه طالب لاعبيه بنسيان جدول البريميرليج خلال الفترة القادمة.

المنافسة محتدمة بين سيتي وليفربول على لقب البطولة، قبل المواجهة القادمة لجوارديولا ورفاقه قبل هيديرسفيلد بالجولة الثالثة والعشرين.

المدرب الإسباني يرى أن فريقه قادراً على حمل اللقب للعام الثاني على التوالي.

بعد ربطه بالمنصب - هل ساوثجيت الرجل المناسب لمانشستر يونايتد؟

وقال جوارديولا:"في البداية الآن الفارق ليس 7 نقاط كما كان، أخبرت اللاعبين أن عليهم نسيان الجدول والتركيز على هيديرسفيلد، الأجواء ستكون متجمدة والوضعية صعبة هناك".

وأما عن إصابات بنجامين ميندي:"حاولنا التغلب على الأمر الموسم الماضي وكذلك الحالي، ولكن سنفكر في الوضع من جميع الجوانب الآن".

التجسس وقضية ليدز يونايتد:"لا أستطيع الحديث عن ما يفعله أي مدرب آخر، الجميع يريد دراسة الخصم ليس في كرة القدم فقط، الكل يتجسس على الآخر".

النشامى تصدروا مجموعة صعبة ضمّت الكناجر 🦘 -أستراليا- و 🦅 -نسور قاسيون- سوريا والفدائي الفلسطيني 🇵🇸



✅النشامى من 3 مباريات لم يخسروا

💢جمعوا 7 نقاط

🥅شباك الحوت لا تزال نظيفة



المباراة القادمة في دور الـ 16 أمام فيتنام 🇻🇳 الذي تأهل ثالثًا من مجموعة العراق وإيران pic.twitter.com/kovkrRSyCj — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

لاعب الوسط المناسب:"نريده بصفات بدنية مميزة ويستطيع قراءة المساحات من أجل الهجوم، من الصعب إيجاد هذا اللاعب، سنرى ما سيحدث، لقد تابعنا 3 أو 4 لاعبين".

يحدث في ميلانو | روسونيري يواصل فصوله الباردة ونيراتزوري باحث عن الثأر

الاختيار بين جابريل خيسوس وسيرجيو أجويرو:"لا توجد أي مشكلة أحيانا سيلعب أحدهما أو كل منهما معاً".

جدير بالذكر أن سيتي يلعب مباراة هيديرسفيلد وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يلاقي كريستال بالاس بنفس الجولة.