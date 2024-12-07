جوارديولا: مورينيو يريد رؤيتنا نهبط ولكنه سيأتي من أجل تهنئتنا!

حلقة جديدة في الصراع بين الثنائي

رغم تواجد أحدهما في إنجلترا مع مانشستر سيتي والآخر في تركيا مع فنربخشه، إلا أن حرب التصريحات عادت من جديد بين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو.

بيب سبق أن خرج مؤخرًا للرد على تشبيهه بمورينيو، والتوقعات بأنه أصبح يسير في نفس طريق الانحدار الذي مر به البرتغالي، ليخرج الأخير لمعايرة الإسباني بتورط ناديه في 150 دعوى قضائية مختلفة.

والآن جاء الدور على جوارديولا، ليقول في المؤتمر الصحفي لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي:"كانت مزحة، ولكنه شخص آخر من قائمة طويلة تريد رؤيتنا في دوري الدرجة الثانية أو دوري المؤتمر، ولكن دعوني أقولها لجوزيه، نحن أبرياء حتى تثبت إدانتنا، وبعدها سنرى ما سيحدث".

وأضاف:"الأمر كان على سبيل المزاح بشكل واضح، أعتقد أن فريقي مع الفريق الذي كونه في تشيلسي، يمكنهما الجلوس على طاولة واحدة مع أرسين فينجر والسير أليكس فيرجسون، بعد كل الألقاب العديدة التي حققناها أنا متأكد أنه سيأتي عاجلًا أو آجلًا لتهنئتنا".

وعن كونه المؤتمر الثاني على التوالي الذي يطلق أحد المدربين نكتة عليه بعد ما قاله آرني سلوت:"لا أنظر للأمر بهذه الطريقة، أنا أتحدث عن النكتة التي قلتها، ما قاله آرني سلوت يخصه، لو قمت بإهانته فأنا آسف ولكني كنت أمزح فقط".

توقعاته قبل القدوم إلى مانشستر سيتي:"أتذكر الكثير من الأشخاص قالوا إنني أفوز في برشلونة بسبب ليونيل ميسي وباقي اللاعبين، والآن عليه أن يثبت نفسه في إنجلترا، حسنًا هذا ما فعلناه".

جدير بالذكر أن سيتي يلعب أمام كريستال بالاس اليوم، السبت، وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ26 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول الأول بـ35 نقطة.