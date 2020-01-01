أيقونة مانشستر يونايتد.. أرقام رونالدو لم يمحُها الزمن

3 أرقام يتصدر بها رونالدو المشهد في مانشستر يونايتد رغم مرور أكثر من 10 سنوات على رحيله عن الفريق

على الرغم من رحيل كرستيانو رونالدو عن الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر يونايتد منذ أكثر من 10 سنوات، ورغم أن الفترة التي حقق فيها أغلب أرقامه القياسية الجماعية والفردية كانت بقميص ريال مدريد، إلا أن أرقام رونالدو مع الشياطين الحمر ما زالت في صدارة المشهد.

رونالدو أسطورة لكرة القدم، ويصعب أن تعتبره أسطورة لفريق واحد على حساب غيره، فالرجل في أي مكان يحط فيه الرحال يصنع التاريخ، بأي قميص يرتديه هو رونالدو ذاته، ولذلك، فإن الحديث عن أرقامه ونجاحاته أمرًا صعبًا، كان كذلك سيظل للأبد.

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ما جعلنا نخوض في ذلك الحديث اليوم هو أن أرقام كرستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد ما زالت تحمل اسمه هو فقط، رغم أنه خلع القميص منذ 11 عامًا.

الرقم الأول هو الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الرقم التاريخي يعود إلى دينيس فيوليت، الذي سجل 32 هدفًا في 36 مباراة لعبها في دوري الدرجة الأولى في موسم 1950/60. في ذلك الوقت، كان الدوري يلعب على 42 مباراة وبمشاركة 22 فريقًا.

أما الرقم القياسي الخاص بلاعبي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقًا و38 مباراة يرجع إلى صاروخ ماديرا، حيث أنه في موسم 2008 نجح في تسجيل 31 هدفًا في 34 مباراة فقط.

الجدير بالذكر أن هذا الرقم ظل في الصدارة بالتساوي مع ألان شيرار ولويس سواريز كرقم قياسي بالنسبة للدوري الإنجليزي كله وليس فقط مانشستر يونايتد، قبل أن ينجح الفرعون المصري محمد صلاح في تحطيمه موسم 2018 بعدما سجل 32 هدفًا مع ليفربول في البريميرليج.

الرقم الثاني والذي لم يحققه أي لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد هو الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. بدأت هذه الجائزة في موسم 1967/68، ومنذ ذلك الحين وحتى 2008 لم يفز بها أي لاعب من الشياطين الحمر.

ولكن مع ظهور رونالدو تتغير المعطيات، فالرجل فاز بكل شيء في هذا الموسم الذي حطم فيه كل الأرقام، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وعلى المستوى الفردي توج بالحذاء الذهبي والكرة الذهبية، وبدأ عصرًا ذهبيًا لم ينتهِ بعد حتى الآن.

الرقم الثالث هو كونه أغلى لاعب يتم بيعه من مانشستر يونايتد إلى أي نادٍ آخر، فرغم الجنون الحاصل اليوم في أسعار اللاعبين مقارنة بالوقت الذي رحل فيه من الشياطين الحمر إلى ريال مدريد، يبدو صمود هذا الرقم لـ 11 عامًا أمرًا جديرًا بالإعجاب بالفعل.

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خلال 6 سنوات فقط ارتدى فيها كرستيانو ورنالدو قميص مانشستر يونايتد حقق كل شيء، وفعل ما عجز البعض عن تحقيقه في سنوات أكثر، وهذا أمر بديهي لأن الفارق بين رونالدو والبقية يكمن في مثل هذه الأشياء.