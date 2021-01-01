جوارديولا عن جيل برشلونة في عصره: كانوا مثل القتلة!

المدرب الإسباني يستعيد ذكريات الماضي

قرر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي وبرشلونة السابق، استعادة ذكرياته مع النادي الكتالوني، قبل مواجهة الفريق ضد أتلتيك بيلباو.

برشلونة يستعد للعب ضد بيلباو يوم 17 إبريل الجاري، في نهائي كأس ملك إسبانيا، طمحًا في البطولة الأولى للمدرب رونالد كومان.

جوارديولا سبق أن لعب أمام نفس الفريق في المناسبة ذاتها عام 2012، وفاز بثلاثية أحرز منها بيدرو رودريجيز هدفين بالإضافة لهدف سجله ليونيل ميسي.

وقال المدرب الإسباني لقناة "TV3":"في نفس ذلك اليوم كان هناك شيء أكثر عاطفية وشخصية مختلفة عن النهائيات الأخرى، كان علي أن أكون باردًا".

وأضاف:"أتذكر خروجي إلى الملعب ورؤية التوتر على لاعبي أتلتيك، من ناحية أخرى بدا لاعبو برشلونة وكأنهم يلعبون مباراة ودية، اعتادوا على لعب النهائيات وكانوا يعلمون أننا سنفوز".

وأما عن طلب لاعبي أتلتيك بيلباو من برشلونة أن يتباطأوا ويلعبوا بصورة أقل قوة:"الأمر لم يكن كذلك، فريق مارسيلو بييلسا تعلم وقتها المقاومة ولم يستسلم أبدًا".

اقرأ أيضًا .. أحلام جوارديولا ورحيل مبابي أو نيمار .. مهمة انتحارية لباريس بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال

واستكمل:"على الجانب الآخر كان لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، يستطيعون التسجيل وقتما أرادوا، هم أناس طيبون جدًا لكن في الملعب هم قتلة".

يذكر أن جوارديولا يستعد لقيادة فريقه مانشستر سيتي، الليلة، ضد بوروسيا دورتموند، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق الألماني، بعدما فاز 2/1 على أرضه في الذهاب.