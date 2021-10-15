جوارديولا : ستيرلينج يريد الرحيل؟ محرز لا يلعب ولا يشتكي !

رد فعل غاضب من المدرب الإسباني على تصريحات الجناح الإنجليزي

قام بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بضرب المثل بالنجم الجزائري رياض محرز، ردًا على تهديد الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج بالرحيل.

ستيرلينج خرج في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية، مشيرًا إلى عدم ممانعته مغادرة سيتي من أجل اللعب بانتظام.

وقال اللاعب إنه يرحب بفكرة الانتقال لدوري آخر خارج إنجلترا، لرغبته في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الدوري الإنجليزي.

كيف رد بيب على ستيرلينج؟

المدرب الإسباني قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة بيرنلي غدًا السبت:"ستيرلينج لاعبنا ولا أعلم أي شيء عن ما قاله وكذلك النادي".

وأضاف:"نأمل أن يكون لاعبًا مهمًا لنا أيضًا، ولا أعلم أي شيء عن رغبته في المشاركة بشكل أكبر في المباريات، رياض محرز لا يلعب كذلك ومع ذلك لا يشتكي".

وتابع:"جواو كانسيلو كذلك لا يشتكي عندما لا يلعب، هناك بعض اللاعبين يقومون بالشكوى لرغبتهم في الظهور بكل المباريات، لا يمكنني ضمان ذلك لهم وتحدثت معهم عن هذا الأمر أكثر من مرة".

واستكمل:"يجب عليهم الحديث والرد في الملعب فقط، ليس رحيم فقط ولكن الجميع، أنا لست الشخص الذي يعتمد على 11 لاعبًا فقط، أحاول إشراك الجميع، وما أريده من رحيم وأي لاعب آخر هو الشعور بالسعادة لمجرد التواجد في هذا النادي".

وأوضح:"لو لم يكن الأمر كذلك فعليه اتخاذ القرار الأفضل له ولعائلته، هذا هو أهم شيء بالنسبة لي، لأنني كنت لاعبًا وأتفهم الموقف بشكل كامل وأردت اللعب باستمرار".

وأما عن استمراره:"أنا لست متداخلًا في أي محادثات، النادي هو من يقرر هذه الأشياء".

كيف تحدث عن صفقة بيع نيوكاسل وعودة اللاعبين البرازيليين؟

جوارديولا قال:"يبدو أن جماهير نيوكاسل في قمة السعادة الآن، وهذا هو الأهم والسبب الرئيسي وراء اتخاذ هذا القرار".

وأما عن عودة جابرييل جيسوس وإيديرسون:"لعبا في البرازيل ولا يمكنهما السفر بهذه السرعة للمشاركة في المباراة ضد بيرنلي، هل يلعبان في دوري الأبطال؟ لا أعلم حتى الآن".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ14 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الأول.

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