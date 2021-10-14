ريال مدريد أم برشلونة؟ ستيرلينج يعلن ترحيبه بترك مانشستر سيتي!

ألليجا الأقرب..

فتح نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج الباب أمام مغادرة النادي الإنجليزي بحثًا عن المزيد من دقائق اللعب، وكشف عن رغبته في خوض غمار تجربة جديدة بعيدًا عن البريميرليج.

ولم يشارك ستيرلينج هذا الموسم سوى في 461 دقيقة خلال 10 مباريات ونجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد وصناعة مثله، مع خروجه بدرجة كبيرة من حسابات مدربه بيب جوارديولا.

في الوقت نفسه، ارتبط اسم الدولي الإنجليزي بالانتقال إلى عملاقي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، ويبدو أن هذه الأنباء لن تكون مجرد شائعات بعد حديث اللاعب الأخير.

صاحب الـ26 عامًا في حديث إعلامي قال "إذا كان هناك خيار للذهاب إلى مكان آخر يتيح لي المزيد من وقت المشاركة في المباريات، فسأكون منفتحًا على ذلك".

كما أضاف "كلاعب إنجليزي، كل ما أعرفه هو الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنت أقول لنفسي دائمًا بأنني أحب أن ألعب بالخارج يومًا ما وأرى كيف سأواجه هذا التحدي".

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أما عن عدم مشاركته كثيرًا مع سيتي هذا الموسم، فقال "أنا لست الشخص الذي يشتكي كثيرًا، لن أعطي الأمور أكبر من حجمها، أوصل عملي وأفعل ما أنا محتاج إليه".

وأتم "أنا جاهز للمشاركة بانتظام في المباريات ومتشوق لذلك. كرة القدم تجلب لي السعادة، أحتاج إلى تسجيل الأهداف والاستمتاع بنفسي".

الجدير بالذكر أن عقد ستيرلينج مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023، ولكن المحادثات الأولية بينه وبين ناديه حول التجديد لم تسر على النحو المأمول.

كما تجدر الإشارة إلى أن برشلونة على وجه التحديد لديه اهتمام خاص بستيرلينج، فحاول ضمه في الصيف وارتبط كثيرًا بإعادة المحاولة في الشتاء المقبل.