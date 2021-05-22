جوارديولا: سأدرب في إيطاليا عندما يكون عمري 72 عامًا!

بيب جوارديولا يشيد بروبرتو باجيو أسطورة كرة القدم الإيطالية ويتحدث عن تدريبه في إيطاليا!

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالنجم الإيطالي الكبير روبرتو باجيو زميله السابق في بريشيا وبما قدمه خلال مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا لصالح صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، ومزح خلالها بشأن عمله في إيطاليا مستقبلًا.

ما الذي قاله جوارديولا عن باجيو؟

قال جوارديولا: "لو كان يلعب كرة القدم اليوم كان سيسجل 50 هدفًا في الموسم الواحد، لا يوجد شك حول هذا".

وأضاف: "لا أقصد معي أو في مانشستر سيتي، أقول في أي فريق وتحت قيادة أي مدير فني، هو ظاهرة حتى لو كان يلعب بقدم واحدة جيدة، وذلك الشيء كان في غاية الصعوبة بذلك الوقت في إيطاليا".

وأردف: "لقد استطاع النجاح في ظروف غاية في الصعوبة، وبوجود أمثال دييجو أرماندو مارادونا وماركو فان باستن وفرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بييرو".

ما الذي قاله جوارديولا عن كرة القدم الإيطالية؟

قال بيب: "هذه الأيام المهاجمين في كرة القدم الإيطالية يحصلون على الكثير من الدعم، ويتواجدون في مساحات أكثر راحة".

وأضاف: "كرة القدم الإيطالية ستبقى دومًا رمزًا للدفاع، لأن تلك هي الثقافة هناك، لكن بثورة أريجو ساكي ومؤخرًا ماوريتسيو ساري وروبيرتو دي زيربي، هناك الآن فرق تلعب كرة قدم هجومية بشكل أكبر، وبالتالي تستقبل المزيد من الأهداف".

ما الذي قاله جوارديولا عن تدريب باجيو والعمل في إيطاليا؟

قال بيب مازحًا: "عندما يكون عمري 72 عامًا وأدرب في إيطاليا سأطلب من باجيو أن يكون مساعدي، وكذلك سأطلب منه أن يعود ليلعب كرة القدم".

وأكمل: "لو لم يوافق على العودة لكرة القدم لن أدرب في إيطاليا، وسأكون بخير، لو لعب الآن معي سأجعله يركض أقل ويسجل أكثر".

جدير بالذكر أن عقد جوارديولا مع فريقه الحالي مانشستر سيتي مستمر حتى موسم 2022-2023.

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