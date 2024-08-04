بعد الحرب الكلامية وتصعيد الأرجنتيني .. جوارديولا لجوليان ألفاريز: عد وسأعانقك!

رسالة جديدة من مدرب مانشستر سيتي للاعبه الأرجنتيني..

يبدو أن الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، قرر تخفيف حدة الخلاف بينه وبين لاعبه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الناشب على خلفية رغبة الأخير في الرحيل.

اللاعب الأرجنتيني يريد مغادرة صفوف النادي الإنجليزي، بحثًا عن فرصة المشاركة في عدد دقائق أكثر، وهو ما دفع مدربه للتصريح من قبل: "عليك التفكير سريعًا وإخطارنا بقراره، لأن هناك من ينتظر مكانه!".

هذا التصريح تعجب منه ألفاريز، الذي خرج متعجبًا من غضب مدربه، موجهة له رسالة: "لا أعتقد أنني قلت أي شيء غير منطقي أو غريب، بالتأكيد سأفكر بهدوء في قراري!".

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ليس هذا فحسب بل بحسب الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو فقد اجتمع المقربون باللاعب مع مسؤولي أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتخاذ خطوات جادة في ملف التوقيع معه.

أمام كل ذلك، قرر جوارديولا إرسال رسالة أخف حدة من سابقتها بل تحمل طلب واضح وصريح لألفاريز بالبقاء..

بيب قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "هو لاعبنا بالتأكيد، ليس هناك جديد لأقوله، سيعود، لكن من حقه أن يأخذ بعض الوقت كي يعود لنا صافيًا، ليس فقط من ناحية الحالة البدنية وساقيه، إنما كذلك ذهنيًا بشكل خاص، لأن اللعب كل ثلاثة أبام أمام 55 ألف متفرج أمر مرهق".

وأضاف: "أنا أعول عليه، لكنه قال للصحافة إننا سنتخذ معًا بعض القرارات، الآن عليه أن يستريح وعندما يشعر بأنه مستعد للعودة، سيعود".

المدرب الإسباني اختتم: "أنا متأكد من أنه عندما سيعود سأعانقه وأهنئه على حصده لقب كوبا أمريكا ومشاركته في الألعاب الأولمبية باريس 2024 (ودع مؤخرًا من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام فرنسا)، سنبدأ بعدها العمل معًا، هذا هو الواقع، لكن حاليًا هناك مليار شيء يجب أن أفكر به فيما يتعلق بالفريق".

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا مرتبط بعقد مع السيتي ينتهي بنهاية موسم 2027-2028، وشارك الموسم الماضي في 54 مباراة، بواقع 3481 دقيقة، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 13 آخرين.