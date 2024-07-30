"اتخذ قرارك النهائي وابلغني" .. جوارديولا يرد على تهديد نجم مانشستر سيتي بحسم

الكلمة الأخيرة ستكون بعد انتهاء الأولمبياد

بدا بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مستاءً خلال تعليقه على تصريحات لاعبه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بشأن رغبته في الرحيل عن السيتزينز من أجل الحصول على فرصة أكبر للعب.

وانضم ألفاريز إلى مانشستر سيتي عام 2022، قادمًا من ريفر بليت، ولعب مع الفريق 103 مباريات، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 18 هدفًا، لكنه لا يعتبر المهاجم الأساسي للفريق في ظل وجود النرويجي إرلينج هالاند.

ولذلك، تحدث ألفاريز في تصريحات صحفية مؤكدًا استيائه من ابتعاده عن التشكيلة الأساسية في المباريات المهمة للسيتي، مشيرا إلى عزمه التفكير في مستقبله واتخاذ قرار في وقت لاحق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأبرز الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، تصريحات بيب جوارديولا في هذا الشأن، حيث قال المدرب الإسباني: "لقد قرأت أنه سيفكر بشأن مستقبله، فليفكر، وبعدها يبلغنا بما يريد فعله".

وأضاف: "جوليان لعب الكثير من المباريات، هل يريد المزيد؟ هذا جيد، لهذا يحتاج للتفكير في الأمر، وعندما ينتهي، سيخبرنا".

وكان النجم الأرجنتيني قد ساهم بشكل مؤثر في فوز منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا 2024، ومن ثم انتقل إلى باريس لدعم منتخب تحت 23 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في عاصمة فرنسا حاليًا.

وارتبط اسم جوليان ألفاريز بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي في الصيف الحالي بعد استبعاده من حسابات الإسباني بيب جوارديولا.