الاتحاد الإفريقي يعلن القوائم النهائية لجائزتي أفضل لاعب إفريقي وبالقارة

تعرف على القوائم النهائي لجائزتي أفضل لاعب إفريقي وأفضل لاعب بالقارة.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن القوائم النهائية للمرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019، خلال الحفل المقبل.

الاتحاد الإفريقي سيقيم حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2019، في مدينة سهل حشيش بالغردقة المصرية، يوم 7 يناير المقبل.

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وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي الآتي:

- أندري أونانا "الكاميرون، أياكس".

- حكيم زياش "المغرب، أياكس".

- إسماعيل بناصر "الجزائر، ميلان".

- خاليدو كوليبالي "السنغال، نابولي".

- محمد صلاح "مصر، ليفربول".

- أوديون إيجالو "نيجيريا، شنجهاي".

- بيير إيميريك أوباميانج "الجابون، أرسنال".

- رياض محرز "الجزائر، مانشستر سيتي".

- ساديو ماني "السنغال، ليفربول".

- يوسف بلايلي "الجزائر، أهلي جدة".

بينما ضمت قائمة أفضل اللاعبين داخل قارة إفريقيا الآتي:

- أنيس البدري "تونسي، الترجي".

- لابا كودجو "كوت ديفوار، العين الإماراتي".

- طه ياسين الخنيسي "تونس، الترجي".

- طارق حامد "مصر، الزمالك".

- يوسف بلايلي "الجزائر، أهلي جدة".