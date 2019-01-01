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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوائز تشيلسي| هازارد أفضل لاعب وأفضل هدف.. أودوي أفضل لاعب شاب

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Getty Images
"هاتريك" من الجوائز لإيدين هازارد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن تشيلسي عن جوائزه الموسمية في الحفل السنوي المعتاد، عن موسم 2018-2019.

ويحتل الفريق المركز الثالث في البريميرليج، حيث حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا، كما تأهل لنهائي الدوري الأوروبي ضد آرسنال.

وفاز إيدين هازارد بجائزة الهدف الأفضل، عن هدفه في شباك ليفربول في الدور الأول للبريميرليج.

كما فاز كالوم هودسون أودوي بجائزة أفضل لاعب شاب، حيث قدم موسماً مميزاً في عمر 18 عاماً.

أيضاً واصل هازارد حصد الجوائز، حيث نال جائزة اللاعب الأفضل بتصويت زملائه في الفريق.

أخيراً أكمل البلجيكي "هاتريك" الجوائز، متوجاً بجائزة اللاعب الأفضل المهداة من الشركة الراعية يوكوهاما.

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