جوائز تشيلسي| هازارد أفضل لاعب وأفضل هدف.. أودوي أفضل لاعب شاب

"هاتريك" من الجوائز لإيدين هازارد..

أعلن تشيلسي عن جوائزه الموسمية في الحفل السنوي المعتاد، عن موسم 2018-2019.

ويحتل الفريق المركز الثالث في البريميرليج، حيث حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا، كما تأهل لنهائي الدوري الأوروبي ضد آرسنال.

Eden Hazard’s superb solo goal against is our 2018/19 Goal of the Season!



WHAT a goal it was! 🤯 #CFCAwards19 pic.twitter.com/K1NH6CkWg1 — FC (@ChelseaFC) May 10, 2019

وفاز إيدين هازارد بجائزة الهدف الأفضل، عن هدفه في شباك ليفربول في الدور الأول للبريميرليج.

A fantastic year for @Calteck10! 👏



The 18-year old is our Young Player of the Year! #CFCAwards19 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 10, 2019

كما فاز كالوم هودسون أودوي بجائزة أفضل لاعب شاب، حيث قدم موسماً مميزاً في عمر 18 عاماً.

As voted by his Chelsea teammates, @HazardEden10 is the Players' Player of the Year! 🙌 #CFCAwards19 pic.twitter.com/2tkrMTOEju — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 10, 2019

أيضاً واصل هازارد حصد الجوائز، حيث نال جائزة اللاعب الأفضل بتصويت زملائه في الفريق.

أخيراً أكمل البلجيكي "هاتريك" الجوائز، متوجاً بجائزة اللاعب الأفضل المهداة من الشركة الراعية يوكوهاما.