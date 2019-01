جوائز الكاف | محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي

حقق المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، ليحصد الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

وتفوق صلاح على كل من زميله السنغالي ساديو ماني في صفوف ليفربول الإنجليزي، وكذلك الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.

وكان صلاح قد حقق جائزة العام الماضي، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما تفوق على الثنائي ذاته.

ويعد الإيفواري يايا توريه الأكثر تتويجًا بالجائزة برصيد 4 مرات، جاءت متتالية من 2012 وحتى 2014.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB — CAF (@CAF_Online) January 8, 2019