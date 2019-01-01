جهاد جريشة يقود مباراة شباب قسنطينة والترجي التونسي

يلتقي الفريقين الجزائري والتونسي في ذهاب دور الـ٨ بدوري أبطال أفريقيا،

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بإدارة مباراة شباب قسنطينة الجزائري والترجي التونسي.

ويلتقي الفريقين الجزائري والتونسي في ذهاب دور الـ٨ بدوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 6 أبريل، التي ستقام في الجزائر على ملعب الشهيد حملاوي.

وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 13 أبريل المقبل في تونس على الملعب الأولمبي برادس، ملعب نادي الترجي.

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(📸: @amrelsolia) pic.twitter.com/MHUJitQjg2 — جول مصر (@goaleg) March 27, 2019

ويعاون جريشة : مساعد أول وليد أحمد علي من السودان، ومساعد ثان تحسين ابو السادات وحكم رابع محمد عادل.

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يُذكر أن نادي الترجي كان قد تأهل كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، بينما تأهل الفريق الجزائري وصيف المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.