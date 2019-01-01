رئيس الزمالك يُهدد مباراة القمة بسبب الجماهير

الأهلي يواجه الزمالك السبت المقبل في قمة الكرة المصرية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم خوض فريقه لمباراة الأهلي بالدوري بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور 30 مشجع فقط لمباراة القمة.

الأهلي يواجه الزمالك السبت المقبل في قمة الكرة المصرية، والمباراة المؤجلة من الدور الأول وبالتحديد في الجولة الـ17 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

رئيس الزمالك قال في تصريحات تلفزيونية أنه معترض على عدد الحضور الجماهيري، مشيرًا إلي أنه وجه رسالة لوزير الداخلية المصري من أجل الموافقة على زيادة أعداد الجماهير.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن عن موافقة الأمن على حضور 15 مشجع لكل فريق في مباراة القمة.

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(📸: @amrelsolia) pic.twitter.com/MHUJitQjg2 — جول مصر (@goaleg) March 27, 2019

وكشف رئيس الزمالك عن تواصله مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وقال : تواصلت مع أشرف صبحي وأبلغته أن مثل هذه المباراة لا يليق بها حضور 15 مشجع لكل نادي فقط.

وهدد رئيس متصدر الدوري المصري حتى الآن بعدم خوض المباراة قائلاً : "لن نشارك في تلك المهزلة، خاصة وأن الشركة الراعية تقوم بمنح الأهلي دعوات استثنائية لحضور المباريات".

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وأختتم رئيس الزمالك مؤكداً على رغبته في زيادة عدد الحضور الجماهير لهذه المباراة إلى 500 مشجع لكل فريق، حيث يكون الأمر منطقيًا.