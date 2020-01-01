جمهور ياباني يُطرد من ملعب ألماني بسبب كورونا والنادي يعتذر

واقعة غريبة في ألمانيا..

قام موظفو الأمن في ملعب ريد بول آرينا بطرد 20 مشجعًا يابانيًا من المدرجات خلال مباراة لايبزيج أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني مساء الأحد الماضي خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

اليابان هي إحدى الدول التي تُعاني في الأسابيع الأخيرة من تفشي فيروس كورونا فيها، ويبدو أن المسؤولين عن ملعب ريد بول قد شككوا في احتمالية أن يكون المشجعون اليابانيون من حاملي العدوى.

وتلقى لايبزيج وابلًا من الهجوم من قبل الجميع حول العالم، وذلك بعدما نشر أحد من تم طردهم تغريدة تحدث فيها عن الأمر وقال أن أحد أفراد الأمن قال له أنه قد يصاب بكورونا بسبب كونه من اليابان وأنه قد خرج من الملعب بعد 10 دقائق من انطلاق المباراة.

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بدوره، أصدر النادي بيانًا رسميًا يعتذر فيه عن ما حدث، حيث كتب "تم ارتكاب خطأ من جانبنا فيما يتعلق بضيوفنا اليابانيين، في ضوء هذا الخطأ نود أن نقدم اعتذارنا.".

"نحن نحاول بالفعل الاتصال بالجماهير المعنية لدعوتهم إلى مباراتنا المقبلة في سبيل إجراء تعديلات على ما حدث. فيما يتعلق بكورونا، سوف نواصل العمل بشكل شامل ويومي مع السلطات من أجل الوصول لأفضل حل ممكن لضيوفنا."

"موظفو الأمن في الملعب تلقوا تعليمات بتكثيف عمليات الفحص فيما يتعلق ببعض الجماعات بسبب المخاطر المحتملة."

النادي الألماني حاول تهدئة الموقف قليلًا بهذا البيان، غير أن عدد ليس بالقليل يتهم المسؤولين الألمان بالعنصرية بسبب ما حدث، وستستمر مساعي لايبزيج لاحتواء الموقف خلال الساعات القليلة قدر المستطاع.