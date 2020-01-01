كلوب يُعلِق على احتمالية انضمام تيمو فيرنر إلى ليفربول

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أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بتصريحات لاعبي كرة القدم المُرحبة دومًا بالانضمام إلى الريدز في هذه الأثناء مُعتبرًا أن هذا الأمر يؤكد النجاح الكبير الذي يعيشه النادي الإنجليزي مؤخرًا.

الصحف الإنجليزية ربطت تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، بالانضمام إلى ليفربول في الصيف المقبل نظير 50 مليون جنيه استرليني، في الوقت الذي قال فيه فيرنر نفسه أنه "فخور للغاية" لطرح فكرة انضمامه إلى الأنفيلد.

في الوقت نفسه فإن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للنادي الألماني، أكد على أنه نصح فيرنر بألا ينضم إلى ليفربول وشدد على ضرورة استمراره داخل ريد بول آرينا.

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كلوب في تصريحات للصحافة حول الأمر قال "أفضل أن أرى حديث إيجابي من اللاعبين الآخرين عنّا، هذا بالطبع أفضل من أن يقول أحدهم سألعب في كل فريق في العالم إلا هذا في هذا النادي.".

كما أضاف "من وجهة النظر هذه، فأنا مسرور بشأن ذلك، لا يوجد شيء آخر من الممكن أن نقوله بشأن فيرنر.".

وأحرز فيرنر حتى الآن 21 هدفًا في منافسات الدوري الألماني ليصير ثاني هدافي البوندسليجا خلف روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.

يذكر أن الصحف الألمانية قد ربطت بايرن ميونخ بالتعاقد مع روبيرتو فيرمينو في الصيف المقبل واعتبرت أن صفقة فيرنر قد تكون بوابة تحقيق الغاية الكُبرى للنادي البافاري في يونيو.