جمهور مانشستر يونايتد يطالب برحيل بوجبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

وجّه جمهور مانشستر يونايتد رسالة إلى إدارة الفريق تطالب بالتخلي عن بول بوجبا خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات الصيفية.

بوجبا أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف ريال مدريد إلا أنّ الملكي بات قريبًا من جلب برونو فيرنانديس.

وفي صباح اليوم، الأربعاء، كتب أحد جمهور مانشستر يونايتد عباراة "ارحل يا بوجبا" أمام كارينجتون، مركز تدريبات الشياطين الحمر.

Photo: 'Pogba Out' has been spray-painted on a sign outside Carrington #mulive [sun via @MUnitedFR] pic.twitter.com/SvcC1SYy0C