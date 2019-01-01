جمهور مانشستر يونايتد يطالب برحيل بوجبا

ما هي فحوى رسالة جمهور مانشستر يونايتد لبوجبا؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

وجّه جمهور مانشستر يونايتد رسالة إلى إدارة الفريق تطالب بالتخلي عن بول بوجبا خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات الصيفية.

بوجبا أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف ريال مدريد إلا أنّ الملكي بات قريبًا من جلب برونو فيرنانديس.

وفي صباح اليوم، الأربعاء، كتب أحد جمهور مانشستر يونايتد عباراة "ارحل يا بوجبا" أمام كارينجتون، مركز تدريبات الشياطين الحمر.

Photo: 'Pogba Out' has been spray-painted on a sign outside Carrington #mulive [sun via @MUnitedFR] pic.twitter.com/SvcC1SYy0C

وكان صاحب الـ 26 عامًا قد تعرض لانتقادات عنصرية عقب إهدار ركلة جزاء أمام ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكشف شقيق اللاعب عن إمكانية انضمام بوجبا إلى الدوري الإسباني رغم غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

جدير بالذكر أنّ بوجبا أعلن في الصيف رغبته البحث عن تجربة جديدة بعد سنوات قضاها في مسرح الأحلام.