جماهير تشيلسي تردد هتافات عنصرية ضد محمد صلاح

وجهت جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي، هتافات عنصرية تجاه محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول.

تشيلسي يستعد لمواجهة سلافيا براج التشيكي مساء اليوم الخميس، في إطار ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

ميسي يخضع للفحوصات الطبية بعد إصابته أمام مانشستر

البلوز لديهم مواجهة أقوى الأحد القادم، عندما يلعب فريقهم مع ليفربول بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu