جماهير تشيلسي تردد هتافات عنصرية ضد محمد صلاح

أثناء التواجد لتشجيع البلوز أمام سلافيا براج

وجهت جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي، هتافات عنصرية تجاه محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول.

تشيلسي يستعد لمواجهة سلافيا براج التشيكي مساء اليوم الخميس، في إطار ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

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البلوز لديهم مواجهة أقوى الأحد القادم، عندما يلعب فريقهم مع ليفربول بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu — 🆗️ (@kexxc) April 11, 2019

وربما هو السبب الذي دفع جمهور الفريق اللندني، للاستعداد للمباراة، بتوجيه الهتافات العدائية لصلاح نجم الريدز.

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وانتشر مقطع فيديو لبعض الأشخاص المنتمين لتشيلسي، بإحدى الحانات في التشيك، أثناء ترديدهم بعض الألفاظ العنصرية.

يذكر أن صلاح انتقل لتشيلسي في 2014، قبل الرحيل لخوض تجربتين مع فيورنتينا وروما، والعودة مرة أخرى للبريميرليج عن طريق ليفربول، ليصبح من أفضل اللاعبين في أوروبا.