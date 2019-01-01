جماهير أرسنال ترفع لافتات صريحة: ارحل يا إيمري!

الأمور وصلت إلى حدها الأقصى بالنسبة للجماهير..

استمر أرسنال في نتائجه السلبية في الآونة الأخيرة، والتي كللها بهزيمة في الدوري الأوروبي على يد ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الإمارات.

وعلى الرغم من أن الجانرز تقدموا قبل نهاية الشوط الأول عبر بير إيميريك أوباميانج، إلا أن الضيوف عادوا عبر البديل كامادا في 10 دقائق بهدفين من الدولي الياباني، ليحققوا نصرًا غاليًا في صراع الوصول لثمن النهائي.

أرسنال فاز في مباراتين من آخر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي، ليتراجع مركزه ويكون في المركز الثامن برصيد 18 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

جمهور أرسنال لم يخفِ امتعاضه مما آلت إليه الأمور في النادي، وهذه المرة بصورة أكثر وضوحًا وصراحة، إذ انتشرت في مدرجات ملعب الإمارات لافتات مناهضة للمدرب أوناي إيمري وتطالب برحيله في أسرع وقت ممكن.

إيمري يُعد المتسبب الرئيسي في الوضع الراهن لأرسنال، وكان عرضة للإقالة في الأسابيع الماضية قبل أن تُعلن الإدارة دعمها له، لكن يبدو وأن عدم تحسن النتائج قد يطيح به بعد عام ونصف فقط من الجلوس على مقعد آرسين فينجر.

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في الوقت نفسه، فإن الجماهير رفعت لافتة انتشرت بشدة في الأرجاء تحمل عنوان "ارحل يا إيمري" بينما رفع بعض المناصرين لافتاتات أخرى تُندد بالأخطاء التكتيكية الفادحة التي أقدم عليها مدرب إشبيلية الأسبق.

"لا تكتيك، لا تشكيل، لا مكان للاختباء" بهذا عنونت الجماهير اعتراضها على إيمري ومطالبتها برحيله العاجل والفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في موسم الجانرز سواء محليًا أو على الصعيد القاري.

يذكر أن بعض التقارير كانت قد تحدثت عن أن ماسيميليانو أليجري هو المفضل لخلافة إيمري إن تمت إقالته، إلى جانب طرح اسم ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام المُقال، ووجود اسم مايكل أرتيتيا ابن النادي ومساعد جوارديولا الحالي ليكون الرجل الأول في الفريق اللندني.