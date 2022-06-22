جمال بلعمري: رفضت الأهلي لهذا السبب ومدافع النصر الأفضل في الدوري السعودي

مدافع الجزائر عاد للدوري السعودي من بوابة الخليج بعد أزماته مع الشباب

كشف الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الخليج السعودي الجديد، عن الأسباب التي منعته من الانتقال لأهلي جدة رغم التفاوض معه أكثر من مرة منذ رحيله من الشباب.

الأزمات تطيح ببلعمري من الشباب:

الجزائري كان قد فسخ عقده مع الليث الأبيض في أكتوبر 2020، ليرحل عن النادي بعدما قضى أربع سنوات به.

رحيل بلعمري جاء بعد دخوله في عديد المشكلات مع خالد البلطان؛ رئيس النادي، لأسباب انضباطية خلال الفترة الأولى من اجتاح فيروس كورونا للعالم.

وحذر البلطان الأندية السعودية من التعاقد مع المدافع الجزائري، مؤكدًا أنه يسبب مشكلات في غرف خلع الملابس، ومؤكدًا أن تعاقد أي نادٍ سعودي معه يتطلب دفع مبلغ متفق عليه للشباب.

وعقب رحيل بلعمري من الشباب، لعب لليون الفرنسي موسم وحيد، ومثله لنادي قطر القطري.

لماذا رفض بلعمري الانتقال للأهلي؟

الراقي حاول مرارًا وتكرارًا ضمن بلعمري، بحسب ما أكدت التقارير السعودية التي صدرت منذ صيف 2020، لكن في كل مرة يتم غلق باب الانتقالات دون جديد.

الجزائري تحدث عن كواليس ذلك، إذ قال خلال حواره لصحيفة "اليوم": "المفاوضات كانت من خلال إداريين ووكلاء، وجرت خلال العامين الماضيين، لكن لم يحدث شيء، والخيرة فيما اختاره الله وأتمنى التوفيق للجميع".

وأضاف: "أما المفاوضات مع الخليج فكانت سهلة للغاية، ولم تتجاوز 24 ساعة، فقد تحول مسار المفاوضات بسبب تجاوب إدارة الخليج وجديتها في المفاوضات، فقبلت العرض لإيماني بمشروع النادي".

كيف علق بلعمري على تجربته مع الشباب؟

رغم المشكلات الكثيرة التي كانت بين اللاعب وخالد البلطان إلا أن الأول أشاد باحترافية الأخير، لكنه رفض الكشف عن كواليس حل الأزمة.

وتابع بلعمري: "أفضل عدم الإجابة عن سؤال كيف تم حل المشكلة، لكن أريد توجيه الشكر لإدارة الشباب على تجوبها واحترافيتها، وأريد شكر الجمهور على دعمه لي خلال السنوات التي قضيتها بالشباب، فقد كانت تجربة مميزة، أعادتني لمنتخب الجزائر".

من الأفضل في الدوري السعودي؟

صاحب الـ32 عامًا اختار عبد الإله العمري؛ لاعب النصر، وحسان تمبكتي؛ لاعب الشباب، كأفضل مدافعين بالدوري السعودي، مؤكدًا أنه من الصعب المفاضلة بينهما، مضيفًا إليهما سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن الهلال.

أما بشكل عام، فقد اختار سلمان الفرج؛ لاعب وسط الهلال، كأفضل لاعب في جميع النواحي، مشيدًا بقدرته على العودة لمستواه بعد الإصابات، وأبدى كذلك إعجابه بسالم الدوسري؛ لاعب الهلال، وعبد المجيد الصليهم؛ لاعب النصر.

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