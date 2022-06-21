لدعم كارلوس وهتان .. لاعب وست هام تحت أنظار الشباب

صفقة مجانية يتنافس عليها أمريكيون وإنجليز مع الشباب

في أسواق الانتقالات الأخيرة، يكسب خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، الرهان بشأن صفقاته، فهو من ضم فابيو مارتينيز، إيفر بانيجا وكارلوس جونيور وغيرهم، في صفقات من الأفضل في الدوري السعودي بالسنوات الأخيرة.

حاليًا يواصل البلطان بحثه في ملاعب أوروبا عن المزيد من النجوم، بحثًا عن تحقيق بطولة، بعد خروجه خالي الوفاض في المواسم الأخيرة.

لاعب دورتموند السابق تحت أنظار البلطان:

يريد رئيس الليوث تدعيم الجبهة اليمنى للفريق مع وجود الثنائي كارلوس جونيور وهتان باهبري، رغم تألقهما.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الأوكرانية فإن النادي العاصمي وضع عينه على الأوكراني أندري يارمولينكو؛ جناح أيمن وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي أعلن ناديه رحيله بنهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الشباب يجد منافسة من أندية أمريكية وإنجليزية صاعدة على ضم الأوكراني، لكن لم تتحدد وجهته بعد.

ضم يارموينكو لليوث لن يكلف خزينة الشباب سوى رواتب اللاعب، في ظل كونه لاعبًا حرًا، وهو الأمر الذي يسعى له البلطان في السنوات الأخيرة، في ظل سعيه لعدم تحميل خزينة النادي الكثير، مع تطبيق نظام شهادة الكفاءة المالية.

يذكر أن اللاعب الأوكراني مثل بوروسيا دورتموند الألماني في موسم وحيد 2017-2018، قبل أن يقضي أربع سنوات بوست هام.

وفي الموسم الجاري شارك أندري في 32 مباراة في مختلف البطولات مع الفريق الإنجليزي بواقع 1036 دقيقة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة.

اقرأ أيضًا..

هل ينضم لهم جارسيا؟ .. أبطال دوريات في الخارج وصانعو إنجازات في الدوري السعودي

مفاجأة في دوره الدفاعي وجمهور الهلال يظلمه .. إيجالو الشباب ليس هو مهاجم الزعيم؟

يلا جول سعودي (23) | الترتيب النهائي للدوري وفضيحة لعبة الصراحة