"جل الطاقة" حل سحري من ساوثامبتون لجلب الانتصارات

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن خطة فريق ساوثامبتون لرفع مستوى اللاعبين بدنيًا أثناء المباراة.

حيث في 14 مباراة من أصل 24 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أوقف لاعبوا الفريق المباراة بشكل قانوني بين الدقيقة ال 60 وال 70، ليتناولوا "جل الطاقة".

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "ذا أثلتيك"، فعندما يقوم المسعفون بإجراء فحوصاتهم، يهرول باقي الفريق إلى الخط الجانبي لاستهلاك جل الطاقة والمشروبات، فضلاً عن تلقي التعليمات التكتيكية من المدير الفني.

كيف بدأت خطة الفريق؟

مع بداية الإعداد للموسم الحالي، كان هناك دراسة لما حدث في الموسم الماضي للفريق الإنجليزي، ويبدو أن الطاقم الفني أدرك أن فريقه دومًا ما يتراجع خلال الشوط الثاني من المباراة.

وهذا الهبوط البدني الذي يحدث للاعبين، كان نقطة قوة للفرق المنافسة، فاستطاعوا استغلالها، إما بتسجيل أهداف تحسم لهم المباراة أو بخطف تعادل مثير.

ولذلك تم إجراء سلسلة من التعديلات الصغيرة لمساعدة لاعبي ساوثامبتون للحفاظ على الطاقة والبقاء في المنافسة حتى صافرة النهاية، وهي تناول جل الطاقة الذي يرفع من كفاءة اللاعبين بدنيًا.

كيف تطبق خطة ساوثامبتون؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، يجدر بنا أن نرى ما يحدث كثيرًا بين الدقائق الستين والسبعين.

حيث أمام نيوكاسل في أغسطس، سقط آدم أرمسترونج بعد مرور ساعة، مما أدى إلى فحص طبي.

وبينما استهلك المهاجم جل طاقته، ذهب لاعبون آخرون للتحدث إلى طاقم تدريب ساوثامبتون وتسلم الكيس أو الشراب، وحدث قصة مماثلة في مباراة مانشستر سيتي في سبتمبر.

وقال فيل هايوارد، أخصائي العلاج الطبيعي الرياضي الذي ترأس القسم الطبي في نادي وولفرهامبتون حتى عام 2020، لصحيفة "ذا أثلتيك": "سوف يتناولون جل الطاقة الذي يحتوي على مالتوديكسترين (نوع من الكربوهيدرات) وتدخل إلى مجرى الدم بسرعة كبيرة، حيث ستبدأ في رؤية تحسن في غضون 10 دقائق تقريبًا".

وعن تفسير ما يفعله المالتوديكسترين أوضح: "تصبح العضلات مستنفدة من الجليكوجين، لذلك عندما تأخذ الكربوهيدرات على متنها، يتم تحويلها بعد ذلك إلى جليكوجين وجلوكوز في النهاية لتستخدمه للحصول على الطاقة".

وأضاف: "عندما كنت في وولفرهامبتون، كان غالبية اللاعبين يحصلون على جل الطاقة بين الشوطين بطبيعة الحال، وكان بعضهم الآخر الذين يشعرون بالإرهاق قرب نهاية المباراة يستهلكونها خلال الشوط الثاني".

كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت خطة الفريق ناجحة؟

بدون بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، من الصعب معرفة عدد الأمتار المقطوعة من كل لاعب، لكن من النظرة الفاحصة كان هناك تحسن كبير عندما يتعلق الأمر بمواصلة المنافسة في المباريات.

لكن عندما يتعلق الأمر بالأهداف التي تم تسجيلها بعد 60 دقيقة، فإن ساوثامبتون لديه تسعة أهداف، ولكن نفس الفترة الزمنية، استقبلوا 14 هدف، ويوضح هايوارد أن هذا سيكون مصادفة أكثر من أي شيء آخر.

حيث لا يستغل لاعبي الفريق الإنجليزي جل الطاقة في كل المباريات، بل فقط عند الحاجة.

فعلى سبيل المثال كانت هناك مباراة أمام ليفربول، وعندما كان فريق الريدز متقدم بنتيجة 4-0 قبل مرور ساعة، لم يكن تناول جل الطاقة ليحدث فرقًا في النتيجة.

تحايل قانوني

تحدث هايوارد عن ذكاء لاعبي ساوثامبتون في استغلال القانون لصالحهم حيث قال: "يتعلق الأمر بأن تكون مبدعًا وأن تفعل ما تستطيع ضمن القواعد، إنهم لا يرتكبون أي خطأ، لأن اللاعب لديه الحق في أن يأتي الطبيب ويلقي نظرة على الإصابة المحتملة".

وأردف: "إنه يظهر أنهم أذكياء جدًا في محاولة أن يكونوا مبدعين لتحقيق أقصى استفادة من تلك القواعد، فمع مرور الوقت، تستخدم الفرق الأخرى ممارسات مختلفة".

وعن سؤاله حول سقوط اللاعبين المكرر في الوقت ما بين الدقيقة ال 60 وال 70 تحديدًا قال: "يحدث هذا طوال الوقت، إنه جزء لا يتجزأ من اللعبة، حيث لا يمكنك إثبات أن اللاعب غير مصاب".

والملفت في الأمر أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن الفرق الأخرى لن تقوم بعمل خطة ساوثامبتون باستخدام لجل الطاقة.

حيث أن كرة القدم هي رياضة تهيمن عليها المكاسب الهامشية، فتسعى الأندية دائمًا إلى الحصول على ميزة بغض النظر عن حجمها، ربما يكون المدرب رالف هازنهوتل وفريق العلوم الرياضية الخاص به قد وجدوا نقطة تفوق خاصة بهم.

فمن الصعب معرفة ما إذا كان هذا تكتيكًا متعمدًا أم صدفة عجيبة لكنك لن تتفاجأ إذا بدأت الفرق الأخرى في اتباع خطة ساوثامبتون.

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