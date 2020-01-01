جلطة سراي يسعى لضم موستافي

هل يرحل موستافي عن أرسنال في يناير؟

اقترب نادي جلطة سراي التركي من التعاقد مع مدافع أرسنال الدولي الألماني شكودران موستافي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان موستافي قد ابتعد عن الصورة في أرسنال خلال المباريات الأخيرة بعد سوء مستواه في نهايات الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي.

وحسب المصادر الصحفية الإنجليزية فإن موستافي بات خارج حسابات أرسنال بعد تولي المدرب الإسباني مايكل أرتيتا قيادة الفريق مؤخرًا.

ونتج عن ذلك اهتمام بعض الأندية الأوروبية بخدمات المدافع الدولي الألماني من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن أبرز هذه الأندية فريق جلطة سراي التركي والذي يهتم بالتعاقد مع العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة في الوقت الحالي والذين فقدوا إمكانية اللعب في الدوريات الكبرى.

وحسب المصادر فإن جلطة سراي دخل في مفاوضات مع إدارة أرسنال من أجل التعاقد مع مدافعه والتوصل إلى اتفاق بشأن ذلك الأمر.

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يذكر أن المصادر قد أضافت أن الصفقة في طريقها للحسم بعد إبداء الموافقة المبدئية من إدارة أرسنال، ولكن كل شيء متوقف على رغبة موستافي.