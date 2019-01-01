جريزمان يبلغ سيميوني وأتلتيكو مدريد بموقفه من الرحيل

جريزمان يرحل أم يبقى عن الروخي بلانكوس؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن أنطوان جريزمان تحدث مع ناديه أتلتيكو مدريد ومدربه دييجو سيميوني لتحديد مستقبله الموسم المقبل.

وذكرت عدة تقارير أن برشلونة سيعود من جديد من أجل التفاوض لضم المهاجم الفرنسي الصيف المقبل بعد فشل مساعيه بداية الموسم.

وقالت "آس" إن جريزمان أخبر إدارة ناديه ومدربه سيميوني أنه عازم على البقاء وعدم الرحيل عن صفوف أتلتيكو عكس الشائعات المنتشرة.

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وتحدث التقرير عن وجود شرط جزائي في عقد اللاعب يسمح له بالرحيل مقابل 200 مليون يورو، ولكن المبلغ يتحول إلى 120 مليوناً فقط بحلول يوليو.

وكان جريزمان قد جدد عقده مع أتلتيكو مدريد الصيف الماضي حتى 2023 بعد تقارير انضمامه إلى برشلونة.

ويلعب جريزمان مع فريقه الأسبوع المقبل في الليجا الإسبانية أمام ديبورتيفو ألافيش في لقاء هام لتأمين مركزه بدوري الأبطال الموسم المقبل.