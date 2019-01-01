لام يكشف سبب رفض الانضمام إلى برشلونة

تعرف على سبب رفض لام عرض برشلونة

كشف فيليب لام، أسطورة بايرن ميونخ، الأسباب التي دفعته لرفض الانضمام إلى برشلونة والاستمرار رفقة البافاري.

لام أعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية في 2017 بعد تحقيق لقب الدوري الألماني.

وقال لام في تصريحات عبر موقع "لينكد إن": "فريق برشلونة العظيم حاول التعاقد معي واللعب في إسبانيا، العرض كان مغريًا حتى أنّ أصدقائي المقربين كانوا يسألونني عن موعد التوقيع".

وتابع: "اعترف أني أحب برشلونة واللاعبين هناك ولكني لا أرى نفسي في كامب نو. كنت ألعب في بايرن ميونخ ولم أتخيل نفسي أغادر هذا الفريق وكنت واثق من أن فريقي سوف يحقق بطولات عظيمة".

وأردف: "سألت نفسي هل سأكون سعيدًا لو حققت دوري أبطال أوروبا مع فريق مدينتي بايرن ميونخ أو

برشلونة وبالتالي رفضت الانضمام إلى النادي الكتالوني".

تدريب حراس المرمى في يوفنتوس يبدو ممتعًا للغاية 😍



أشعر بأنني أرغب في المشاركة 🙋‍♂️pic.twitter.com/0dcH1ME1oY — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

لام أكد أنّ الفشل في تحقيق التشامبيونزليج في 2012 كان أمر ًا صعبًا للغاية وتسبب في إحباطه ولكن لم يمر سوى عام واحد فقط ليجلب ذات الأذنين في ويمبلي.

واختتم: "حقيقة أنا أحب مدينة ميونخ وفخور بكوني أحد أبنائها وسعيد بحصولي على تكريم هناك وكل ما قدمته لأجل هذه البلد".

جدير بالذكر أنّ لام حصد بطولة دوري أبطال أوروبا 2013 واعتزل دوليًا في 2014 بعد حصد كأس العالم.