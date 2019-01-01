رجل رائع ورجل مخيب | برشلونة وديبورتيفو ألافيس

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ ١٨ من الليجا.

حقق فريق برشلونة الفوز على نظيره ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ ١٨ من الدوري الإسباني.

جاء هذا الفوز بعدما تقدم النادي الكتالوني بهدفين نظيفين في الشوط الأول من عمر اللقاء قبل أن يقلص الضيوف النتيجة في الدقيقة الـ ٥٦ ويقتل ميسي المباراة بهدف في الدقيقة الـ ٧٠.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - أنطوان جريزمان

النجم الفرنسي قدم مباراة أكثر من رائعة على كل المستويات في مواجهة ديبورتيفو ألافيس اليوم على ملعب كامب نو.

افتتح الفرنسي التسجيل لبرشلونة في مواجهة اليوم بكرة رائعة منحها له لويس سواريز بعرضية أرضية أنهاها بشكل جيد.

وكانت له أكثر من فرصة لتسجيل هدفه الثاني في المباراة كما صنع الفرص لزملائه وأبرزها كرة ميسي التي أبعدها الحارس باتشيكو بقدمه في نهاية الشوط الأول، كما ألغي له هدفًا بداعي التسلل.

ظهور شرفي: لويس سواريز

النجم الأوروجوياني صنع ثلاثة أهداف لبرشلونة في المباراة اليوم منهما هدفان في الشوط الأول للمرة الأولى على ملعب كامب نو منذ انضمامه للفريق في ٢٠١٤ وكان الثالث لميسي الذي بذل مجهودًا فرديًا كبيرًا فيه، بالإضافة لذلك سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء.

سواريز يحقق رقمًا للمرة الأولى في كامب نو منذ قدومه لبرشلونة

رجل مخيب - لوكاس بيريز

مهاجم الفريق الضيف كأنه لم يحضر لملعب كامب نو من أقليم الباسك من الأساس بسبب المستويات السيئة التي قدمها.

لوكاس بيريز شارك أساسيًا لكنه لم يسدد ولا كرة على مرمى فريق برشلونة بالرغم من محاولات فريقه العديدة في بداية الشوط الأول لنكون أكثر تحديدًا.

تأثير بيريز في الملعب كان شبه منعدم طوال فترة مشاركته وهو الأمر الذي جعل الجميع يتعجب لماذا يتركه المدير الفني داخل المستطيل الأخضر طوال تلك الدقائق دون تبديل.