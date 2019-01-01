جريزمان: البحث عن فلسفة جديدة سبب تركي أتلتيكو مدريد

الفرنسي لم يتأقلم بشكل كامل بعد في برشلونة

تحدث نجم برشلونة أنطوان جريزمان يتحدث عن أسباب تركه لأتلتيكو مدريد وعلاقته بنجمي فريقه ليونيل ميسي ولويس سواريز حتى الآن.

وانتقل جريزمان الصيف الماضي من أتلتيكو إلى برشلونة بعدما دفع الأخير الشرط الجزائي في عقد الفرنسي، وسجل حتى الآن ستة أهداف مع الفريق.

وقال جريزمان لموقع الاتحاد الأوروبي الرسمي: "لم أترك أتلتيكو من أجل الفوز بدوري الأبطال أو بطولات أكثر، ولكن لتعلم طرق لعب جديدة، وتطبيق فلسفة جديدة".

وأضاف: "أردت تعلم أساليب جديدة لكرة القدم، أتلتيكو قادر على الفوز بالليجا ودوري الأبطال كل عام".

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وحول فترته في برشلونة حتى الآن: "أحتاج لتعلم مركزي الجديد والتفاهم مع زملائي الجدد، لم أتعود بعد على تحركات سواريز، ميسي، لاعبي خط الوسط، والظهير خلفي".

وختم: "أنا شخص خجول ولا أتحدث مع الآخرين، ولكن الأمر سيأتي مع الوقت، بدأت في فهم ليو ولويس، خرجنا للعشاء وسنخرج مجدداً، ما يحدث خارج الملعب يساعد".

وشارك جريزمان أساسياً بمركز رأس الحربة في انتصار برشلونة الأخير على إنتر الثلاثاء بهدفين لواحد في دوري الأبطال.