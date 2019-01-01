ميسي يُحلل .. كيف يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟

ويكشف عن توقعه لكلاسيكو الأرض

شدد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي على ضرورة نسيان الطريقة التي خرج بها الفريق من دوري أبطال أوروبا آخر عامين، والبدء من نقطة الصفر، ليفوز البرسا بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان البلو جرانا قد ودع الكأس ذات الأذنين في آخر عامين بطريقة صادمة لمشجعيه، بالانحناء أمام روما بثلاثية نظيفة في ريمونتادا "الأولمبيكو"، وتبعها بسقوط مدوي في ريمونتادا أخرى أمام ليفربول في اللقاء الشهير، الذي خسره ليو ورفاقه برباعية بلا هوادة.

وفي أحدث حملة ترويجية لشركة الملابس الألمانية، سُئل ميسي "كيف يفوز برشلونة بدوري الأبطال؟ بصراحة نحن لا ننسى دوري الأبطال أبدًا، لكني أعتقد أننا يتعين علينا البدء من نقطة الصفر".

وأضاف "نحن في نسخة جديدة ومنافسة جديدة، والشيء المهم التعلم من أخطاء الماضي والتفكير في الحاضر فقط".

وأكمل رده على الصحفي إدو جارسيا "يجب أن ننسى ما حدث العام الماضي وقبل الماضي، لأنه سيكون من الخطأ التفكير في ذلك".

من جهة أخرى، سُئل عن توقعه لمباراة الكلاسيكو المقرر لها في مثل هذا الأسبوع ضد الغريم الأزلي ريال مدريد، قال "أتوقع أن يلعب ريال مدريد مباراة قوية، وهذه المباراة تعتبر خاصة بالنسبة لنا، وأعتقد أننا في لحظات جيدة جدًا".

ولم ينس تتويجه بالكرة الذهبية السادسة، وقال عنها "كل شخص لديه لحظات خاصة ومختلفة، وهذه كانت واحدة من اللحظات الخاصة بالنسبة لي على المستوى المهني".

وعن سر الحالة التي يبدو عليها في السنوات الماضية، قال "لا يوجد سر. الأمر يتعلق بالمثابرة والعمل، أحاول السيطرة على نفسي وأتعلم كل يوم، مع الاعتناء بنفسي والاستمتاع بأوقات الراحة، كل هذا يساعدني على الاستمرار".